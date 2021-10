YouTube supprime et restaure la chaîne du taureau Bitcoin Anthony Pompliano

La plate-forme de partage de vidéos YouTube a supprimé la chaîne de 251 000 abonnés d’Anthony ‘Pomp’ Pompliano, co-fondateur de Morgan Creek Digital et hôte de The Pomp Podcast, avant de la restaurer plus tard.

Dans une mise à jour du 11 octobre sur son compte Twitter, Pompliano – un taureau Bitcoin (BTC) connu pour ses interviews éduquant les sceptiques et d’autres sur la crypto – a déclaré avoir reçu un message de YouTube revendiquant une récente interview en direct avec le créateur du modèle stock-to-flow. PlanB a encouragé les « activités illégales ». L’intégralité de la chaîne de Pompliano a été indisponible pendant environ deux heures avant d’être renvoyée sur la plate-forme, toutes les vidéos sur BTC et crypto étant visibles par le public.

« [YouTube] a d’abord déclaré que le contenu, une interview sur Bitcoin, était nocif et dangereux », a déclaré Pomp. « Ils ont ensuite déclaré que nous recevrions un avertissement, mais j’ai ensuite reçu un deuxième e-mail indiquant que la chaîne était supprimée quelques secondes plus tard. »

Selon Pomp, il n’avait reçu aucune « grève » – violations des directives de la communauté YouTube ; trois avertissements dans les 90 jours peuvent entraîner la suppression définitive d’une chaîne, et la vidéo n’avait apparemment aucun contenu douteux ou autre. Cependant, les directives de la plate-forme stipulent qu’elle a le droit de supprimer des chaînes pour « un seul cas d’abus grave » ou pour des comptes dédiés au contenu, y compris les discours de haine, le harcèlement ou l’usurpation d’identité.

YouTube avait précédemment ciblé le contenu lié à la cryptographie sur la plate-forme, avec ses algorithmes qualifiant les vidéos sur BTC et d’autres crypto-monnaies de «contenu préjudiciable» et laissant aux examinateurs humains le soin d’évaluer tout motif d’appel. Dans le cas de Pomp, il a pu attirer l’attention de l’équipe d’assistance de YouTube sur Twitter en quelques minutes, probablement grâce à ses 1,1 million d’abonnés et son compte vérifié. Cependant, d’autres créateurs de contenu cryptographique ont signalé des jours d’attente après la fin de leurs chaînes de la même manière.

En rapport: Les créateurs de contenu qui en ont marre de YouTube ont désormais une alternative intéressante

La suppression apparemment arbitraire du compte d’un acteur majeur de l’espace crypto met en évidence le danger de s’appuyer sur une plateforme centralisée comme YouTube. La semaine dernière, Facebook, Instagram et WhatsApp se sont déconnectés pendant environ six heures, perturbant probablement l’engagement de la communauté autour des projets de crypto et de blockchain.

De plus, YouTube a été au centre de l’attention pour avoir tenté de purger les vidéos liées à la désinformation sur la santé autour de la pandémie de COVID-19. En août, la plateforme a déclaré avoir supprimé plus d’un million de vidéos « liées à des informations dangereuses sur les coronavirus » depuis février 2020.