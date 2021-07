YouTube supprime la chaîne Willyrex par surprise

Les adeptes de Willyrex, l’un des YouTubers les plus vétérans et les plus populaires au monde, ils ne laissent pas leur étonnement. Ils sont pratiquement sous le choc de voir que le compte de cet Espagnol a été supprimé par YouTube. Ni plus ni moins, décision décisive. Comment cela a-t-il pu arriver ?

[+]C’était la scène de sexe explicite dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077 pour laquelle ils ont fermé le compte de Willyrex



La surprise de millions de followers du youtubeur espagnol Willyrex quand ils ont vu que ce matin son compte YouTube a été supprimé a été mis en majuscule.

Non, ce n’est pas une blague ; Le compte Willyrex n’est pas disponible. Si nous allons sur votre page YouTube, la page renverra un message qui se lit comme suit : “Cette page n’est pas disponible. Désolé pour le dérangement. Essayez une autre recherche “. Le reste des chaînes des autres youtubeurs espagnols fonctionnent normalement.

Willyrex, via ses réseaux sociaux, a lancé un message bref, presque cryptique, qui ne précise absolument rien sur la raison de la “suppression” de sa chaîne. La chose la plus mystérieuse est que personne ne sait pourquoi cela s’est produit.

Le message de Willyrex sur Twitter est le suivant : “Et il a disparu…”. C’est le dernier message du youtuber, lancé à 6 heures du matin. Il n’en a pas expliqué la raison, et ses followers ont sans surprise déclenché leur colère pour défendre Willyrex, lançant même un hashtag, #YouTubeCancelled, demandant le retour de la chaîne.

L’élimination a été effectuée à l’aube, et les membres de la chaîne, c’est-à-dire les utilisateurs qui y ont contribué financièrement avec des dons (à la manière de Patreon, mais sur YouTube) ont également été touchés, puisque l’adhésion à la chaîne a été mis en pause. , ce qui est logique.