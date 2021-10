Le rappeur Bryson Gray a annoncé jeudi sur Twitter que son clip se moquant du président Joe Biden avait été retiré de YouTube en raison d’une « désinformation médicale ».

« YouTube a banni la chanson ‘Let’s Go Brandon’ de YouTube en raison d' »informations médicales », a posté Gray sur Twitter. « Quelle désinformation médicale se trouve dans la chanson ? Ouah. »

Gray a déclaré qu’au départ, la version lyrique de la vidéo avait été interdite, mais que le clip lui-même avait été retiré.

« Mise à jour : le clip vient d’être interdit », a tweeté Gray. « @YouTube, c’est fou. »

Le support technique de YouTube a répondu à un tweet de Gray et a déclaré qu’il étudiait la question.

« En sautant – nous transmettons cela à la bonne équipe pour un réexamen », a déclaré YouTube sur Twitter. « Nous partagerons les mises à jour une fois que nous aurons de leurs nouvelles. Appréciez votre patience en attendant. »

YouTube n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.

La chanson prend plusieurs coups de feu à Biden concernant son retrait chaotique de l’Afghanistan, ses capacités cognitives et sa gestion du coronavirus.

La chanson a atteint la 4ème place sur la liste iTunes des chansons de rap.

L’expression « Let’s Go Brandon » est devenue un phénomène Internet après qu’un journaliste de NBC a déclaré aux téléspectateurs lors d’une diffusion de la série NASCAR Xfinity que les fans dans les tribunes criaient « Let’s Go Brandon! » pendant qu’elle interviewait le chauffeur Brandon Brown. Les fans criaient en fait « F *** Joe Biden! »

Des mèmes, des blagues et des commentaires ont immédiatement commencé à se répandre sur Internet, postés par des critiques des médias, se moquant de la couverture de NBC lors de l’interview.

Il a fallu moins d’une journée pour que le chant se rende à des événements sportifs majeurs, notamment un match de football NFL des Jets de New York et un match de baseball des éliminatoires des Red Sox de Boston.

Dans un aéroport de Chicago, un homme a trompé un employé d’une compagnie aérienne en lui faisant prononcer la phrase « Allons Brandon ! » via le système de pagination.

L’expression a également été à la mode sur les réseaux sociaux et a été utilisée par des personnalités politiques et des experts de premier plan, notamment le sénateur Ted Cruz et Donald Trump, Jr.