YouTube supprime le nombre d’aversions pour toutes les vidéos aux yeux du public

YouTube rend les décomptes d’aversion privés sur toutes les vidéos de la plate-forme. Les utilisateurs peuvent toujours cliquer sur le bouton Je n’aime pas sur les vidéos YouTube, mais le nombre d’aversions ne sera plus affiché. Le changement commencera à se déployer aujourd’hui.

YouTube apporte un changement majeur à la façon dont les utilisateurs interagissent avec son service. À partir d’aujourd’hui, les décomptes d’aversion ne seront plus visibles par les spectateurs sur YouTube. Pour être clair, le bouton n’aime pas ne disparaît pas – les utilisateurs peuvent toujours ne pas aimer toute vidéo YouTube avec laquelle ils entrent en contact – mais les décomptes resteront privés pour le créateur de la vidéo YouTube.

YouTube cite les « attaques d’aversion » et d’autres formes de harcèlement comme raison motrice de ce changement. Si un groupe de personnes n’aime pas une vidéo pour une raison particulière, ils peuvent « cibler » le bouton « Je n’aime pas » pour augmenter les chiffres autant que possible.

YouTube expérimente des moyens d’aider à protéger les créateurs de ce type de chose depuis mars de cette année. La société a expérimenté la dissimulation des numéros d’aversion aux yeux du public, ce qui a entraîné moins d’aversions et d’attaques d’aversion dans l’ensemble, car les téléspectateurs étaient moins susceptibles de cibler le bouton s’ils ne voyaient pas le numéro. Ce changement contribuera également à protéger les petits créateurs YouTube, qui, en moyenne, sont davantage touchés par un nombre élevé d’aversions que les chaînes bien établies.

Les créateurs YouTube peuvent toujours voir le nombre exact d’aversions sur une vidéo dans YouTube Studio. Et les téléspectateurs sont toujours encouragés à utiliser le bouton Je n’aime pas, car il aide les algorithmes de YouTube à affiner les recommandations pour vous. La seule chose qui change ici, c’est que les numéros d’aversion seront cachés au public.

Supprimer les décomptes d’aversion du public aidera sans aucun doute à lutter contre le harcèlement en ligne. Cependant, cette décision aura d’autres implications de grande envergure sur toute la plate-forme. Les téléspectateurs utilisent souvent le bouton Je n’aime pas pour évaluer s’ils doivent ou non regarder une vidéo ou si les informations contenues dans la vidéo sont exactes ou non. Maintenant que les décomptes d’aversion sont masqués, cette façon de juger une bonne vidéo d’une mauvaise vidéo n’existe plus. À ceux qui ne sont pas d’accord avec la décision de YouTube sur la question, YouTube dit : « Nous savons que vous pourriez ne pas être d’accord avec cette décision, mais nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour la plate-forme. »

YouTube lui-même a été la cible d’attaques d’aversion. La vidéo YouTube Rewind 2018 de la société est actuellement la vidéo la plus détestée de la plate-forme, qui compte actuellement 19 millions de détestations. Plus tôt cette année, YouTube a définitivement mis fin à sa série Rewind, affirmant que la plate-forme est trop grande pour être encapsulée dans une seule série de vidéos YouTube.