YouTube supprime puis restaure la chaîne d’Anthony Pompliano

La plateforme YouTube a supprimé la chaîne d’Anthony Pompliano, co-fondateur de Morgan Creek Digital. Ils l’ont ensuite réintégré sans aucune explication.

Soit dit en passant, ce n’est pas la première fois que YouTube a restreint ou fermé des chaînes liées aux crypto-monnaies. Prouver que la censure est courante chez eux.

«YouTube vient de supprimer notre chaîne. Et il parlait d’un scénario hyper haussier pour Bitcoin, dans les 5 prochaines années. Heureusement, j’ai un enregistrement de sauvegarde.

Fait curieux, en février 2020, Anthony Pompliano a également été suspendu de Twitter. Bien qu’il ait pu l’utiliser à nouveau en quelques heures.

Anthony Pompliano, entrepreneur, investisseur, écrivain et co-fondateur de Morgan Creek Digital, plus connu sous le nom de « The Pomp », a annoncé que sa chaîne YouTube avait été annulée par la plateforme.

Concrètement, à travers un message posté sur Twitter, Anthony Pompliano a signalé que sa chaîne YouTube avait été suspendue. Après avoir mené un entretien avec PlanB.

YouTube vient de supprimer notre chaîne après @ 100trillionUSD et je parlais d’un scénario hyper haussier pour le bitcoin au cours des 5 prochaines années. Heureusement, j’ai un enregistrement de sauvegarde et nous le publierons demain sur le podcast. Assurez-vous de vous abonner : https://t.co/HP1mmpVIpU – Pomp 🌪 (@APompliano) 11 octobre 2021

Soi-disant, il a été expulsé de la plate-forme pour violation de la politique de l’entreprise. Déclarant que l’interdiction l’a pris par surprise, car il n’y a eu aucune grève (violations des directives de la communauté YouTube).

Selon Anthony, il n’avait pas enfreint les directives de YouTube. Et sa vidéo n’avait aucun contenu douteux.

En effet, Anthony Pompliano a expliqué avoir reçu deux mails de YouTube :

Affirmant que le contenu d’une interview sur Bitcoin était nuisible et dangereux. Et, ils l’ont informé qu’il recevrait un avertissement. Ils lui ont dit que la chaîne serait supprimée quelques secondes plus tard.

J’ai reçu deux e-mails de @YouTube. Le premier déclarait que le contenu, une interview sur bitcoin, était nocif et dangereux (lol). Ils ont ensuite déclaré que nous allions recevoir un avertissement, mais j’ai ensuite reçu un deuxième e-mail indiquant que la chaîne était supprimée quelques secondes plus tard. ️ pic.twitter.com/iFuYY10p7W – Pomp 🌪 (@APompliano) 11 octobre 2021

En conséquence, les réactions de la communauté crypto sur Twitter n’ont pas attendu. Soutenir Pompliano :

« Beaucoup de vidéos frauduleuses qui semblent se perdre. Cependant, ils choisissent de supprimer leur chaîne. Il nous aide à nous tenir informés de l’un des plus grands changements financiers de notre vie. « » La folie YouTube absolue. » » Nous avons besoin d’une plate-forme décentralisée pour partager des vidéos. J’arrêterai d’utiliser YouTube, si vous êtes contre la révolution Bitcoin.

Le canal a été rétabli

Quelques heures plus tard, Pompliano a confirmé que l’accès à sa chaîne avait été rétabli. Sans aucune explication.

En particulier, le canal Pompliano a été indisponible pendant environ deux heures avant d’être restitué à la plate-forme. Avec toutes les vidéos en BTC.

« Notre chaîne YouTube vient d’être rétablie sans aucune explication de la part de l’entreprise. »

Enfin, l’influenceur crypto Anthony Pompliano, indiqué via Twitter:

Juste un petit mot pour vous remercier pour votre soutien aujourd’hui. Je suis incroyablement chanceux de faire ce voyage avec chacun de vous. Chaque tweet a contribué à ramener la chaîne YouTube. N’oubliez pas que tout le monde ne peut pas se permettre un large public. La censure est nulle. En avant sans relâche.

Juste un petit mot pour dire « merci » pour le soutien aujourd’hui. Je suis incroyablement chanceux de faire ce voyage avec chacun de vous. Chaque tweet a aidé à récupérer la chaîne YouTube. N’oubliez pas que tout le monde n’a pas le luxe d’un large public. La censure est nulle. En avant sans relâche 🙏🏼 – Pomp 🌪 (@APompliano) 12 octobre 2021

