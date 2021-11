YouTube sur Android TV teste la pire des choses en ce moment

Prévisualisations vidéo en lecture automatique avec son

Vous vous installez pour une soirée de détente sur le canapé, et disons que vous prenez votre télécommande Android TV et ouvrez YouTube – une option de divertissement parfaitement acceptable en 2021. Mais comme vous vous attardez trop longtemps entre les suggestions de compilations TikTok, nettoyez les drains avec nettoyeurs haute pression et clips Conan de cinq ans, l’un de ces TikTokers commence à vous crier dessus. Que diable se passe t’il? Vous pourriez faire partie du dernier test de YouTube, car il introduit des aperçus vidéo à lecture automatique pour Android TV.

Avec cette nouvelle « fonctionnalité » active, la vidéo que vous mettez en surbrillance sur l’écran d’accueil de YouTube Android TV ou dans la vue de votre abonnement commencera à jouer (comme repéré par 9to5Google) après une pause d’environ 3 secondes. Surtout si vous avez augmenté le volume et que vous ne vous y attendez pas, cela peut facilement s’avérer surprenant. Les vidéos continueront à jouer pendant un court instant avant de baisser lentement leur volume et de s’arrêter – pourquoi il n’y a pas une montée en puissance aussi progressive au début, nous ne pouvons pas le dire.

Si vous n’êtes pas le plus grand fan de ce comportement (et c’est peut-être mettre vos sentiments à la légère), la bonne nouvelle est que vous pouvez facilement le désactiver. Naviguez simplement vers les paramètres YouTube et vous trouverez une belle bascule « Aperçus avec son ». Le désactiver ne coupe pas seulement le son, mais restaure également les aperçus à leur format de diaporama précédent (qui démarre immédiatement, pas après un délai de 3 secondes).

Peut-être qu’il y a vraiment des gens qui craignent le silence et accueillent favorablement l’existence d’une page d’accueil YouTube bruyante pleine d’aperçus dans leur vie. Le reste d’entre nous surveillera si ce test finira ou non par s’étendre à plus d’utilisateurs, et gardons espoir que Google ne reviendra pas sur la possibilité de le désactiver.

