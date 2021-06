YouTube suspend Real America’s Voice pour une interview dans laquelle Trump dit: “Je n’ai jamais admis ma défaite” .

in

Real America’s Voice a été suspendu de YouTube pendant une semaine pour avoir publié une interview exclusive avec l’ancien président Donald Trump dans laquelle il discute de l’élection présidentielle contestée de 2020.

Le réseau a partagé un avis de suppression lundi soir avec Just the News qui affirmait que la vidéo enfreignait la politique de YouTube en matière de “spam, pratiques trompeuses et escroqueries”, mais n’indiquait pas de contenu spécifique dans la vidéo qui enfreignait la politique.

L’interview s’ouvre avec Trump disant “Je n’ai jamais admis la défaite”, en réponse à l’animateur de “Water Cooler” David Brody lui demandant l’exactitude des récents titres affirmant que Trump a admis avoir perdu les élections de 2020.

Trump n’a pas prétendu avoir la preuve que l’élection avait été volée. “Nous avons beaucoup de choses qui se passent en ce moment … tout ce que vous avez à faire est de lire les journaux et de voir ce qui sort maintenant”, a-t-il déclaré.

YouTube a déclaré que la vidéo incluait du contenu interdit qui “avance de fausses allégations selon lesquelles une fraude généralisée, des erreurs ou des problèmes ont changé le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020”.

Trump a parlé dans son style spéculatif caractéristique dans l’interview. “Si l’élection était frauduleuse, les gens devront se faire leur propre opinion”, a-t-il déclaré. «Ça ne dépendra pas de moi. Cela dépendra du public. Cela dépendra peut-être des politiciens. Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un cas comme celui-ci où des centaines de milliers de votes seront trouvés. Nous devrons donc voir ce qui se passe.

Mais en ce qui concerne le rôle de l’ancien Mike Pence, Trump a déclaré que si l’ancien vice-président avait renvoyé le décompte des votes électoraux de certains États à leurs législatures d’État pour examen, “vous pourriez très bien avoir un président différent en ce moment”.

Il est interdit à Real America’s Voice de télécharger, publier ou diffuser en direct sur YouTube pendant une semaine. Une deuxième grève imposera une suspension de deux semaines, et une troisième au cours de la même période de 90 jours entraînera la suppression définitive de la chaîne, selon l’avis.

La suppression “semblait un peu lourde et probablement inappropriée”, a déclaré le directeur du programme RAV, Roger Hudson, à Just the News. Trump a été “si prudent de ne pas porter de jugement” sur la fraude électorale dans l’interview : “Il n’a pas dit ce qu’ils ont dit qu’il a dit.”

La suspension à durée déterminée de YouTube est “une chose si difficile” car elle empêchera le réseau de diffuser en direct le rassemblement de Trump samedi sur YouTube, “une perte importante pour nous”, a déclaré Hudson.

Bien que l’intégralité de l’interview ait été supprimée, cinq clips de l’interview restent en direct sur la page YouTube du RAV. Ils incluent Trump disant “Je n’ai jamais admis la défaite”, se plaignant que Pence ne renonce pas au décompte des voix électorales et affirmant que les élections américaines rétrospectivement “n’étaient pas libres et elles n’étaient pas justes”.

Les comptes Facebook et Twitter du réseau n’ont pas fait l’objet de sanctions, a déclaré Hudson.