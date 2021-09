YouTube teste de nouvelles informations sur les téléspectateurs de retour, ajoute plus de métriques à la version mobile de YouTube Studio

YouTube cherche à aider les créateurs à développer leur audience avec une nouvelle liste “Les meilleures vidéos pour augmenter votre audience” dans YouTube Studio, qui mettra en évidence celles de vos vidéos qui inspirent un retour de visionnage et contribuent à élargir votre audience, au lieu de simplement générer des vues.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle option affichera une liste de clips vidéo en fonction de leur capacité à inspirer un retour de téléspectateurs. En cliquant dessus, vous accéderez ensuite à un affichage plus détaillé de la façon dont chacun de vos téléchargements génère des retours de téléspectateurs au fil du temps.

Les vidéos sont répertoriées par ordre décroissant en fonction du nombre de nouveaux téléspectateurs qui sont revenus pour regarder davantage de votre contenu. L’idée est qu’en mettant en évidence les clips qui génèrent des visites de retour, cela aidera les créateurs à se concentrer sur le contenu qui développe leurs chaînes, offrant un nouvel aspect sur la croissance des chaînes.

Cela pourrait être un bon moyen d’identifier les principales tendances du contenu et de se concentrer sur le maintien de l’intérêt d’un public dédié, au lieu de rechercher la plus grande portée avec chaque clip. Je veux dire, idéalement, vous pouvez faire les deux, mais vous constaterez peut-être que les clips qui ramènent plus de personnes à votre contenu ne sont pas les mêmes que ceux qui voient les vues les plus globales. C’est un ajout d’informations intéressant dans tous les cas, qui pourrait vous aider dans votre processus.

En plus de cela, YouTube ajoute également des statistiques sur les nouveaux spectateurs et les anciens ainsi que sur les membres dans l’onglet “Audience” de YouTube Studio sur mobile, offrant ainsi un meilleur accès aux données de performances clés dans l’application.

Jusqu’à présent, ces informations n’étaient disponibles que sur la version pour ordinateur de YouTube Studio, elles ne sont donc pas nouvelles en tant que telles. Mais vous pourrez désormais glaner plus d’informations dans l’application mobile, augmentant ainsi votre capacité de gestion.

YouTube a également aligné les métriques de ses cartes de performances vidéo entre les mobiles et les ordinateurs de bureau, offrant à nouveau plus d’informations, tout en offrant aux créateurs la possibilité de modifier leurs paramètres d’affichage des devises dans l’application mobile (auparavant uniquement disponible sur les ordinateurs de bureau).

Et enfin, YouTube ajoute également la navigation inférieure dans l’application mobile YouTube Studio, s’éloignant des listes actuelles de la barre latérale.

Cela facilitera la navigation dans les différentes options et écrans de l’application, ce qui, encore une fois, n’est peut-être pas une énorme mise à jour, mais ce sera la bienvenue pour ceux qui utilisent régulièrement YouTube Studio.

Vous pouvez en savoir plus sur les dernières mises à jour YouTube ici.