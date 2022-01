YouTube teste les messages personnalisés pour les super remerciements et les nouvelles options de données d’abonnés à la chaîne

YouTube teste un nouvel ajout à son processus de don de créateur « Super Merci » qui permettra aux personnes qui achètent un don Super Merci d’ajouter un message personnalisé, au lieu du commentaire Super Merci généré automatiquement précédemment.

Super Thanks, que YouTube a ajouté en juillet de l’année dernière, permet aux utilisateurs de faire des dons rapides à leurs créateurs préférés dans l’application en achetant une animation Super Thanks à l’un des quatre niveaux de prix (entre 2 $ et 50 $). Lorsque vous attribuez un Super Merci à une vidéo, une animation s’affiche à l’écran.

En plus de cela, un message « Merci ! » automatisé le commentaire est également ajouté au flux de commentaires, avec une couleur distinctive pour signifier votre don.

Jusqu’à présent, « Merci ! » a été le seul message qui peut être inclus, mais maintenant, YouTube teste une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs d’inclure un message personnalisé avec leur don.

Comme expliqué par YouTube :

« Nous expérimentons des commentaires personnalisables pour les super remerciements, ce qui permettra aux supporters d’avoir des interactions plus significatives avec les créateurs. »

YouTube indique que l’option est actuellement en phase expérimentale, de sorte que seuls certains téléspectateurs auront la possibilité de personnaliser leurs commentaires Super Chat, mais il cherche à la déployer plus largement tout au long de l’année. YouTube cherche également à étendre Super Chat à davantage de créateurs.

Sur un autre front, YouTube a également ajouté de nouvelles options de collecte et de gestion de données qui pourraient aider à maximiser la valeur de vos efforts YouTube.

Tout d’abord, YouTube a ajouté une nouvelle option qui permet aux responsables de chaînes d’exporter la liste de leurs membres dans un fichier .CSV, offrant un autre moyen d’étendre votre audience au-delà de YouTube lui-même. Les données disponibles sont limitées, mais elles offrent un autre moyen d’étendre votre processus et d’améliorer la connexion avec votre audience YouTube.

YouTube a également ajouté une nouvelle intégration avec IFTTT qui permet aux gestionnaires de chaînes de configurer la collecte de données sur les membres pour aider à offrir des avantages et mieux inciter l’adhésion.

Il existe en fait une gamme d’intégrations YouTube disponibles via IFTTT qui pourraient considérablement améliorer la gestion de votre chaîne et l’engagement de votre public. Vous pouvez consulter d’autres applets IFTTT pour YouTube ici.

Dans l’ensemble, ces mises à jour sont assez mineures, mais elles ont chacune un objectif spécifique et précieux, ce qui pourrait les rendre très utiles pour certains créateurs et chaînes. Plus de données, c’est toujours mieux, tandis que les messages personnalisés pour Super Chat ajoutent un autre élément, qui les verra également être mal utilisés. Mais de toute façon, cela pourrait ajouter quelques considérations supplémentaires pour votre processus.