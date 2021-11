YouTube teste l’ouverture aux courts métrages directs pour les utilisateurs qui s’engagent régulièrement avec l’option

Cela pourrait être un changement intéressant et potentiellement important.

Alors que TikTok continue de croître, pratiquement toutes les applications sociales ont testé leur propre variante de vidéo courte, afin de s’adapter aux tendances de consommation croissantes et de rester en contact avec le public. Facebook a Reels, disponibles à la fois sur Instagram et dans l’application principale, Snapchat a Spotlight, qui permet aux créateurs de gagner des bonus pour la performance du contenu. Et YouTube a Shorts, qui génère déjà des milliards de vues quotidiennes dans l’application.

Et maintenant, YouTube semble prêt à donner encore plus d’attention à Shorts – selon ce nouveau test :

« Nous testons actuellement une nouvelle expérience Shorts – si vous êtes dans l’expérience et que vous fermez l’application YouTube pendant que vous regardez Shorts, vous serez déposé dans le lecteur Shorts lorsque vous rouvrirez l’application (vous avez donc un accès direct.) Si vous quittez l’application YouTube tout en regardant un contenu autre que Shorts, nous ne vous dirigerons pas directement vers Shorts la prochaine fois que vous ouvrirez l’application.

Cela ferait de Shorts l’objectif principal des utilisateurs qui s’engagent régulièrement avec l’option, l’application s’ouvrant sur un flux plein écran et sans fin de clips Shorts – tout comme TikTok.

Le test souligne l’influence croissante de TikTok sur les tendances plus larges du développement d’applications, les utilisateurs s’habituant de plus en plus au flux de contenu captivant et actif de TikTok, qui les fait défiler et reste collé à l’application pendant des sessions plus longues.

YouTube cherche à tirer parti de la même chose, et bien que le test ne soit mis à la disposition qu' »à un petit pourcentage de téléspectateurs utilisant des appareils mobiles », l’impact plus large et les implications de l’expérience pourraient être importants, à la fois en termes d’orientation du développement de YouTube , et probablement le développement de fonctionnalités similaires dans d’autres applications.

Le candidat le plus probable ici serait Instagram, qui a déjà noté que Reels est désormais le « plus grand contributeur à la croissance de l’engagement » dans l’application.

Compte tenu de la popularité de Reels et des efforts renouvelés de la société mère Meta pour reconquérir un public plus jeune, il serait logique qu’Instagram s’ouvre éventuellement à un flux Reels en plein écran, par opposition au flux de publication Instagram traditionnel.

C’est là que je suppose qu’Instagram finira par se diriger, avec les utilisateurs qui interagissent régulièrement avec Reels and Stories ayant leur version de l’application ouverte à l’un ou l’autre de ces flux à la place, plongeant les gens dans un flux de contenu défilant plus engageant pour les garder dans le app, et en consommant plus à chaque session.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a noté à plusieurs reprises que l’application se penchera davantage sur la vidéo à l’avenir, et cela semble être la progression la plus logique – et elle pourrait bien s’inspirer de l’approche de YouTube à cet égard, en s’ouvrant à Reels pour ceux qui ont quitté le fonction dans leur session d’utilisation précédente.

Quoi qu’il en soit, si vous aimez les vidéos courtes, vous avez de la chance, car vous en verrez probablement beaucoup plus. Il est étonnant de considérer l’influence de TikTok à cet égard, mais avec de plus en plus d’utilisateurs qui se penchent sur le format, il est logique que ces autres applications concurrentes répondent également à cette demande là où elles le peuvent, avec des tests et des fonctionnalités comme celui-ci.

Mais c’est important, étant donné que cela change fondamentalement ce qu’est YouTube dans une certaine mesure.

Comme indiqué, le test n’est que limité pour l’instant, mais il pourrait bien être un précurseur de ce qui s’en vient, sur YouTube plus largement et dans IG.