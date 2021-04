YouTube teste un grand changement d’interface utilisateur – voici à quoi il ressemble – .

YouTube n’est pas seulement une source de divertissement gratuit et payant; c’est également le service vidéo incontournable qui peut vous aider à résoudre la plupart de vos problèmes. Vous trouverez des tutoriels, des procédures, des critiques et des explications étape par étape qui peuvent être plus utiles que toute autre chose lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes quotidiens. Le service permet de s’abonner et de suivre facilement les créateurs, ainsi que de fournir des commentaires sur l’expérience globale via des mentions J’aime / Je n’aime pas et des commentaires. Mais Google envisage de modifier un élément essentiel de l’interface utilisateur de YouTube et a déjà commencé à tester le changement sur un groupe de personnes sélectionné.

« En réponse aux commentaires des créateurs sur le bien-être et les campagnes ciblées contre l’aversion, nous testons quelques nouvelles conceptions qui ne montrent pas le nombre d’aversion du public », a déclaré YouTube sur Twitter, donnant l’exemple suivant de ce à quoi ressemblera le changement de l’interface utilisateur. Comme.

👍👎 En réponse aux commentaires des créateurs sur le bien-être et les campagnes ciblées contre l’aversion, nous testons quelques nouveaux modèles qui ne montrent pas le nombre de personnes qui n’aiment pas le public. Si vous faites partie de cette petite expérience, vous pourriez repérer l’un de ces modèles dans les semaines à venir (exemple ci-dessous!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx – YouTube (@YouTube) 30 mars 2021

Les vidéos afficheront toujours le nombre de mentions J’aime, mais le décompte des aversions sera complètement masqué. Les utilisateurs pourront toujours ne pas aimer les clips même si le décompte des aversions est bloqué, et les créateurs verront à la fois les « J’aime » et « Je n’aime pas » dans le studio YouTube.

On ne sait pas si le décompte des aversions sera masqué à la fois sur les applications mobiles et Web, ou uniquement sur les téléphones et les tablettes.

Le changement de fonctionnalité ne vise pas à censurer une métrique qui peut être très utile. Le ratio «J’aime / Je n’aime pas» peut être quelque chose que les gens vérifient avant de lire une nouvelle vidéo. Google cherche uniquement à empêcher des foules de personnes de cibler des vidéos avec des campagnes de dégoût qui pourraient n’avoir rien à voir avec le contenu lui-même. Le nombre de « J’aime » et « Je n’aime pas » affecte directement la visibilité d’une vidéo, car les algorithmes de Google tiennent compte de ces facteurs.

Google est certainement le genre d’entreprise qui peut tirer parti de sa propre intelligence artificielle et de ses capacités d’apprentissage automatique pour déterminer si les aversions sont authentiques ou socialement conçues, et des expériences comme celle-ci pourraient également déterminer si le fait de cacher le nombre d’averses a un impact sur l’interaction d’un utilisateur avec le clip dans De toute façon.

Il est peu probable que Google supprime définitivement le décompte des aversions de toutes les vidéos YouTube. D’un autre côté, Facebook n’a jamais eu de bouton «Je n’aime pas», bien qu’il ait changé la façon dont ses utilisateurs «aiment» le contenu que d’autres publient.

Le ratio J’aime / Je n’aime pas peut toujours être une mesure précieuse pour ce que les gens pensent de certains types de contenu, en supposant qu’il n’y ait pas de jeu déloyal. Un bon exemple est l’annonce du matériel PS5 de Sony à partir de la mi-mars 2020, qui a suscité un intérêt massif de la part des fans. Des millions de personnes ont diffusé l’événement, mais beaucoup d’entre elles choisissent de montrer leur mécontentement face à la façon dont Sony a géré l’événement en n’aimant pas le clip. Un an plus tard, le clip compte plus de 347 000 mentions J’aime et plus de 119 000 Je n’aime pas. Sony a décrit comment il a développé le matériel PS5 sans révéler de bits juteux pendant l’événement. La conception finale, le prix et les dates de sortie ont été annoncés plusieurs mois plus tard.

Un exemple plus récent vient de la campagne publicitaire anti-M1 d’Intel sur YouTube qui s’est retournée presque immédiatement. Justin Long apparaît dans plusieurs publicités vantant les avantages des ordinateurs portables Windows 10 par rapport aux Mac. Toutes les publicités avaient un ratio de 1 comme pour 2 dégoûts, sinon pire, au moment de la rédaction de cet article.

Les fans d’Apple n’aimaient-ils pas délibérément ces clips? Les aversions vidéo de la PS5 proviennent-elles des fans de Xbox? Des expériences comme celle que Google mène actuellement pourraient aider à expliquer les campagnes de dégoût ciblées et entraîner des changements permanents à l’avenir. Mais si Google décide un jour que le décompte des aversions doit disparaître, celui-ci devrait probablement également être masqué.

