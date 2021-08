YouTube teste un lecteur qui vous permettra de regarder les vidéos sans cliquer dessus | La technologie

in

Le dernier né de YouTube est un nouveau lecteur miniature qui vous permet de visionner des vidéos sans cliquer dessus. Il est encore en période d’essai, mais il semble assez utile.

Google expérimente depuis plusieurs mois des évolutions de l’interface YouTube, aussi bien dans l’application pour Android et iPhone que dans la version web. En fait, le dernier changement que vous testez est un mini lecteur qui apparaît lorsque la souris survole une vidéo.

Ce petit lecteur permet de prévisualiser le contenu de la vidéo sans avoir à cliquer dessus. C’est une petite fenêtre qui améliore l’expérience lors de la navigation entre les différentes vidéos YouTube.

Bien entendu, ce mini-lecteur n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Et, c’est que, il n’est pas disponible ou pour les utilisateurs premium. J’ai essayé à partir de plusieurs comptes et dans aucun d’entre eux cette nouvelle option n’est apparue.

Très probablement, cette fonctionnalité apparaît dans les comptes des utilisateurs de manière complètement aléatoire.. De plus, il a des options intégrées et cela le rend encore plus curieux.

Les options qui apparaissent sont assez basiques, mais utiles. Il y a les contrôles de volume pour monter ou descendre, bien qu’il permette aussi complètement muet et la possibilité d’activer les sous-titres.

De plus, des vidéos peuvent également être ajoutées à la file d’attente de lecture ou à la liste pour les regarder plus tard. L’option qui n’apparaît pas est l’option de qualité vidéo, ce qui est logique puisqu’il s’agit d’une si petite fenêtre qu’il n’est pas nécessaire de la voir en Full HD ou en 4K.

Google n’a fait aucun commentaire concernant sa nouvelle fonctionnalité. Il sera intéressant de voir l’évolution de cette nouvelle façon d’interagir avec les différents contenus sans avoir à appuyer pour les lire.

Espérons que la réception soit bonne pour que Google le garde sur YouTube et ne disparaisse pas ou ne soit pas oublié comme cela s’est produit avec d’autres fonctionnalités qu’il a ajoutées à sa plate-forme de contenu en streaming.