YouTube travaille sur une nouvelle fonctionnalité d’analyse pour YouTube Studio qui fournira des informations sur ce que les gens recherchent dans l’application, à la fois en ce qui concerne votre chaîne et son contenu en particulier, et pour les requêtes de recherche plus générales.

Chaque élément peut être très précieux pour la planification de votre contenu. Appelée « Search Insights », la nouvelle fonctionnalité, actuellement en cours de test, sera éventuellement disponible dans votre onglet Analytics/Research, et sera livrée avec deux onglets distincts pour la recherche de requêtes.

Le premier onglet fournira une liste de ce que les téléspectateurs de votre chaîne recherchent, c’est-à-dire des informations sur ce que les personnes qui regardent régulièrement votre contenu recherchent également sur YouTube.

Comme vous pouvez le voir ici, l’onglet fournira des informations sur les principaux sujets d’intérêt de vos téléspectateurs, ainsi que le volume de recherche global de chacun et le volume de trafic que votre chaîne a glané en fonction de chaque requête.

Vous remarquerez également le marqueur « Content Gap » : YouTube ajoute également la capacité de filtrer ces listes en fonction des requêtes de recherche qui ne renvoient pas un volume élevé de correspondances. L’idée ici est qu’en mettant en évidence ces requêtes, les créateurs pourront alors se concentrer sur la création de contenu qui s’aligne sur les recherches qui ne sont actuellement pas desservies par les vidéos disponibles dans l’application, ce qui pourrait présenter de nouvelles opportunités pour vos efforts.

Dans le deuxième onglet, « Recherches sur YouTube », vous pourrez obtenir un aperçu des requêtes de recherche les plus courantes en fonction de n’importe quel mot clé. vous pouvez saisir « comment faire » comme terme de recherche.

Réduisez la liste à « Content Gaps uniquement », et l’outil vous fournira ensuite une liste de certains des termes « comment faire » les plus recherchés qui ne sont actuellement pas fournis par les vidéos directement alignées.

Dans cette requête, en utilisant « chromebook » comme requête par mot clé, ce sont les recherches les plus courantes liées au Chromebook qui n’ont pas de vidéo YouTube directement corrélée, ce qui pourrait mettre en évidence de nouvelles opportunités pour votre approche.

Cela pourrait être un outil très précieux, similaire à la console de recherche de Google et à Google Trends, fournissant plus d’informations sur ce qui génère le trafic de votre chaîne YouTube, et comment vous pouvez optimiser vos efforts de contenu pour vous aligner sur ces tendances.

Mais ce n’est pas encore en direct. YouTube indique que le nouveau module est toujours en cours de test, avec un déploiement étendu à venir sous peu.

Certainement un à attendre avec impatience pour les spécialistes du marketing YouTube.