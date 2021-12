YouTube teste une interface de chaîne repensée

Mettre les détails clés et l’image de profil de la chaîne au premier plan

Après ce qui ressemble à des années de stagnation, YouTube peaufine et nettoie enfin à nouveau l’interface de son application Android. Le service de streaming n’a ajouté que récemment des expériences de coloration dynamique, de nouvelles fonctionnalités en plein écran et s’est finalement débarrassé de sa barre d’état grise laide. Le dernier test pour les rejoindre est une refonte de la page de chaîne.

Comme l’a remarqué l’un de nos pronostiqueurs, le nouveau look déplace la photo de profil d’une chaîne au premier plan, avec son nom juste en dessous. La refonte conserve le lien d’abonnement rouge (ou un abonné gris) ainsi que le nombre actuel d’abonnés, qui étaient tous deux déjà visibles dans l’ancienne variante.

Ancien vs nouveau

Cependant, quelques détails supplémentaires nous parviennent avec la nouvelle interface. Il vous montre le nombre de vidéos publiées et une description de chaîne tronquée. En appuyant dessus, vous accédez directement à l’onglet À propos, où vous pouvez lire le texte intégral et obtenir quelques détails supplémentaires sur la chaîne. Le lien Rejoindre qui vous permet de devenir membre d’une chaîne payante pour un contenu exclusif est également plus important dans la refonte, étant promu à un bouton approprié sous la description de la chaîne.

Avec autant de détails supplémentaires, l’en-tête entier s’agrandit, mais YouTube parvient toujours à vous montrer jusqu’à trois vidéos récentes. C’est parce que la société n’affiche qu’une petite vignette de la vidéo la plus récente, par opposition à un grand aperçu mettant en évidence le dernier clip.

Nous n’avons pas encore pu constater cette refonte par nous-mêmes sur la dernière version de YouTube (16.49.37). l’entreprise recueille des données sur la façon dont les gens interagissent avec elle. Cela pourrait prendre un certain temps jusqu’à ce qu’il soit disponible pour tout le monde ou être complètement supprimé pour une raison quelconque. Cela dit, il est toujours logique de garder votre application YouTube à jour, ce qui vous donnera une meilleure chance de participer à ces expériences.

