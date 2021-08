YouTube Theatre maintenant ouvert à Hollywood Park – Salle de 6 000 places

YouTube Theatre est maintenant ouvert à Hollywood Park, une nouvelle salle de spectacle de 6 000 places.

Hier, le développeur de Hollywood Park E. Stanley Kroenke, le directeur commercial de YouTube Robert Kyncl et le maire d’Inglewood James T. Butts Jr. Le directeur de la stratégie et du développement de Live Nations Concerts, Jordan Zachary, étaient également présents pour la cérémonie d’inauguration. pour célébrer le nouveau lieu de musique et de divertissement à Los Angeles.

La première vague d’événements d’ouverture pour YouTube Theater s’étend sur septembre, octobre et novembre. Les événements culmineront avec une grande ouverture plus tard cet hiver lorsque YouTube Theatre et Live Nation annonceront la première résidence d’artiste du théâtre.

“YouTube Theater est au cœur de la capitale mondiale du divertissement et inspiré par la créativité et la technologie”, explique le développeur E. Stanely Kroenke. « Nous sommes fiers de nous associer à YouTube dans ce lieu unique. La série d’ouverture de YouTube Theater de concerts et d’événements spéciaux et diversifiés n’est pas seulement pour les communautés d’Inglewood et de Los Angeles qu’elle habite, mais aussi pour les représenter.

Le lieu de 227 000 pieds carrés est de trois étages et met l’accent sur les expériences en direct. Le siège le plus éloigné de la maison est à seulement 164 pieds de la scène de 6 100 pieds carrés. L’idée est de créer un environnement intime pour les fans et les artistes, tout en leur permettant d’être diffusés en continu.

YouTube Theatre propose six boîtes premium, un espace d’accueil de 1 200 pieds carrés avec des vestiaires adjacents. Il dispose également d’un club privé de 3 500 pieds carrés intégré avec 140 sièges premium. Le YouTube Theater dispose d’un système audio de L-Acoustics pour créer une expérience audio élevée pour les artistes et les fans.

Le théâtre YouTube fait partie du parc Hollywood, une destination de sport et de divertissement de 300 acres. C’est le plus grand lieu urbain à usage mixte de l’ouest des États-Unis. Il abrite également le SoFi Stadium, le nouveau stade des Rams and Chargers de Los Angeles.

Spectacles Live Nation confirmés au YouTube Theater

septembre

Hollywood Black Comedy FestivalCaifanesLos Angeles AzulesBroncoPitbull avec Iggy AzaleaPumas NoirsLos Angeles AzulesDevo

octobre

Que Buena présente Invasion Del CorridoJuanesTrippie ReddCristian y MijaresTLC avec Bone Thugs-N-HarmonyAlejandro Sanz

novembre

Keith Sweat avec En Vogue et SilkEvanescence et HalestormElvis Costello et The ImpostersChristian Nodal avec l’invité spécial Gera MXErasureMarinaLouis Tomlinson

