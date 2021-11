YouTube tue le bouton n’aime pas, et les gens paniquent

Google a expérimenté un grand changement dans l’interface utilisateur de YouTube plus tôt cette année lorsqu’il a décidé de masquer le nombre de vidéos « J’aime » sur la plate-forme. Google a expliqué que cette décision devrait protéger les petites chaînes contre les attaques coordonnées d’aversion. YouTube a commencé le test fin mars et est maintenant enfin prêt à le déployer auprès de tous les utilisateurs. Les vidéos YouTube n’afficheront que le nombre de likes à l’avenir, le nombre de dégoûts restant caché.

La décision de Google est compréhensible, mais tout le monde n’appréciera pas le changement. Et de nombreux YouTubers ont appuyé sur le bouton Je n’aime pas sur la propre vidéo de YouTube annonçant le changement.

Le bouton « Je n’aime pas » de YouTube va disparaître

Google a expliqué dans un article de blog que le changement est permanent. La société a déclaré que les données qu’elle avait recueillies au cours de la période de test l’avaient convaincue d’appuyer sur la gâchette :

Les personnes participant au test pouvaient toujours voir et utiliser le bouton « Je n’aime pas » public, mais comme le nombre n’était pas visible pour elles, nous avons constaté qu’elles étaient moins susceptibles de cibler le bouton « Je n’aime pas » d’une vidéo pour augmenter le nombre. En bref, nos données expérimentales ont montré une réduction des comportements d’attaque anti-aversion 1. Nous avons également entendu directement de petits créateurs, et de ceux qui commencent tout juste avec leur chaîne YouTube, qu’ils sont injustement ciblés par des attaques d’aversion. Nos données expérimentales ont confirmé que ce comportement se produit à une proportion plus élevée sur les canaux plus petits.

YouTube continuera de compter le nombre de dégoûts, mais les créateurs devront se rendre dans Studio pour le trouver. Le public ne le verra tout simplement pas. L’absence de chiffres d’aversion devrait réduire le nombre d’attaques haineuses, mais les créateurs peuvent toujours recevoir les commentaires des utilisateurs dans les commentaires.

On ne sait pas comment la fonctionnalité affectera les algorithmes de Google pour YouTube. Google dit que les gens peuvent continuer à ne pas aimer les vidéos pour personnaliser leurs recommandations.

Les YouTubers détestent la décision de Google concernant le décompte des vidéos YouTube. Source de l’image : YouTube

Les YouTubers n’aiment déjà pas le changement

Google a également diffusé une vidéo sur sa chaîne YouTube Creators, qui compte plus de 4,14 millions d’abonnés, pour expliquer le changement d’aversion. Au moment d’écrire ces lignes, ce clip de 3 minutes a reçu 7,8 mille likes et plus de 28 mille dégoûts.

Il est clair que tout le monde n’apprécie pas le changement ici. Et les foules en colère n’ont probablement pas attaqué le clip de Google.

Google a une grande expérience de l’intelligence artificielle. Il pourrait toujours développer un algorithme qui éliminerait uniquement les aversions des vidéos activement ciblées dans les campagnes de haine. Mais Google a opté pour une mesure qui impactera toutes les vidéos.

La seule raison pour laquelle nous pouvons encore voir le nombre d’aversions sur la vidéo d’aversion de YouTube est que la fonctionnalité se déploie progressivement. Finalement, le nombre de dégoûts disparaîtra de la vue du public. Mais Google saura toujours que les gens ne l’aiment pas. Tout comme ils l’ont fait avec la vidéo YouTube Rewind 2018, qui a reçu 19 millions d’aversions à ce jour.