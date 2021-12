YouTube TV abandonne ESPN et 17 autres chaînes après l’échec des négociations avec Disney

Dans un grand bouleversement, YouTube TV perd ESPN et d’autres chaînes appartenant à Disney en raison de l’échec des négociations de contrat avec Disney. Au total, 18 de ces chaînes appartenant à Disney – qui incluent également National Geographic et Disney Channel – ont maintenant été supprimées. Le prix de YouTube TV baisse.

YouTube TV a fait cette annonce dans la nuit, heure de l’Est, déclarant dans une déclaration aux abonnés : « Nous avons mené des négociations de bonne foi avec Disney pendant plusieurs mois. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord équitable avant l’expiration de notre accord existant. «

Toutes les chaînes appartenant à Disney sur YouTube TV, y compris ESPN et les stations ABC locales, ont été supprimées. C’est un gros problème car le sport en direct est l’un des aspects les plus recherchés de YouTube TV, et ESPN et ses nombreux réseaux diffusent une quantité importante de programmes sportifs.

« Les membres ne pourront pas regarder le contenu en direct ou local de Disney et perdront également l’accès à tous les enregistrements précédents de la bibliothèque de ces chaînes, y compris le contenu 4K disponible dans le cadre du module complémentaire 4K Plus », a déclaré YouTube TV.

En raison de ce changement, le prix de YouTube TV baisse de 15 $, passant de 65 $ à 50 $ par mois pour le forfait de base. « Aucune action n’est nécessaire de votre part. Un crédit de 15 $ par mois sera automatiquement émis. Une fois le contenu indisponible, ce crédit sera appliqué à votre prochaine facture après le 17 décembre et ne sera visible que par les responsables de la famille dans Paramètres > Facturation après l’accusation a eu lieu », a déclaré YouTube TV. « Veuillez noter que si vous bénéficiez d’un prix promotionnel avec YouTube TV, vous pouvez toujours vous attendre à un crédit de 15 $. Les membres en état de pause recevront ce crédit un mois après leur première charge. »

« Nous savons que c’est une nouvelle frustrante, et ce n’est pas le résultat que nous voulions. Nous poursuivrons les conversations avec Disney pour plaider en votre nom dans l’espoir de restaurer leur contenu sur YouTube TV. »

Disney a publié sa propre déclaration (via THR), affirmant que le propriétaire de YouTube, Google, « a refusé de conclure un accord équitable sur la base des termes et conditions du marché ». Comme YouTube, Disney espère que les deux parties pourront parvenir à un accord pour restaurer les chaînes.

« Nous sommes prêts à conclure un accord équitable avec Google le plus rapidement possible afin de minimiser les inconvénients pour les téléspectateurs de YouTube TV en restaurant nos réseaux », a déclaré Disney. « Nous espérons que Google se joindra à nous dans cet effort. »

‌Si YouTube TV et Disney parviennent à un accord à l’avenir, le prix changera à nouveau et les abonnés seront informés à l’avance par e-mail.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des programmes perdus sur YouTube TV :

Les chaînes appartenant à Disney ne sont plus disponibles sur YouTube TV :

Votre chaîne ABC localeABC News LiveDisney ChannelDisney JuniorDisney XDFreeformFXFXXFXMNational GeographicNational Geographic WildESPNESPN2ESPN3 (par authentification à l’application ESPN)ESPNUESPNEWSEC NetworkACC Network