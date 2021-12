YouTube TV avertit ses abonnés qu’il pourrait perdre les chaînes de Disney plus tard cette semaine

Google a averti que YouTube TV pourrait perdre l’accès à plus d’une douzaine de chaînes appartenant à Disney plus tard cette semaine s’il n’est pas en mesure de renouveler son accord avec la société. Dans un article de blog, YouTube TV indique que son accord actuel avec Disney doit expirer ce vendredi 17 décembre, après quoi les chaînes pourraient disparaître s’il n’est pas en mesure de conclure un nouvel accord.

« Notre demande à Disney, comme à tous nos partenaires, est de traiter YouTube TV comme n’importe quel autre fournisseur de télévision – en nous offrant les mêmes tarifs que les services de taille similaire paient, sur les chaînes de Disney aussi longtemps que nous les diffusons », L’article de blog de YouTube se lit.

Voici la liste des chaînes impactées. Le Hollywood Reporter note que huit stations locales d’ABC pourraient également disparaître de YouTube TV.

ABC News Live Disney Channel Disney Junior Disney XD Freeform FX FXX FXM National Geographic National Geographic Wild ESPN2 ESPN3 (par authentification à l’application ESPN) ESPNU ESPNEWS SEC Network ACC Network

Dans une déclaration donnée à Variety, Disney a déclaré qu’il était « engagé à travailler avec Google pour parvenir à un accord équitable et basé sur le marché ».

« Nous sommes optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord et de continuer à fournir à leurs clients YouTube TV nos événements sportifs en direct et notre couverture de l’actualité, ainsi que des programmes de divertissement pour enfants, famille et général », a déclaré Disney.

Nous voulons toujours être transparents et vous avertir lors de ces conversations actives. Disney est un partenaire important, et nous sommes convaincus que nous pouvons travailler avec Disney et garder leur contenu disponible sur YouTube TV. Pour les mises à jour en direct : https://t.co/R7MzaOv0p5 – YouTube TV (@YouTubeTV) 13 décembre 2021

Si un accord ne peut être conclu d’ici le 17 décembre, YouTube TV indique qu’il réduira ses prix de 15 $ par mois pendant que les chaînes de Disney seront hors service. Il indique que les clients sont libres de suspendre ou d’annuler leur abonnement à tout moment, et les oriente vers le forfait de streaming de 13,99 $ par mois de Disney s’ils souhaitent conserver l’accès à «certains» contenus de Disney.

Il ne s’agit que du dernier différend de grande envergure concernant le transport dans lequel YouTube TV a été impliqué cette année. Ceux-ci ont affecté à la fois les accords de la société pour proposer du contenu en streaming d’autres sociétés, ainsi que ses accords avec les fournisseurs de matériel pour héberger les applications de YouTube. Il y a moins de trois mois, le service n’était qu’à quelques jours de perdre l’accès aux chaînes de NBCUniversal avant de conclure un accord début octobre.