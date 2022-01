YouTube TV contre Sling TV : affrontement entre les streamers de télévision en direct

Edgar Cervantes / Autorité Android

Vous cherchez à couper le cordon mais vous n’êtes pas sûr de pouvoir complètement tourner le dos à vos chaînes câblées préférées ? Heureusement, il existe de nombreuses chaînes de diffusion de télévision en direct parmi lesquelles choisir pour vous offrir le meilleur des deux mondes. Ici, nous proposons une répartition de deux meilleurs choix. C’est YouTube TV contre Sling TV.

Quelles chaînes pouvez-vous obtenir ? Combien ça coûtera? Avez-vous besoin de diffuser sur plusieurs écrans à la fois ? Lisez la suite pour obtenir des réponses à ces questions et tout ce que vous devez savoir avant de choisir entre YouTube TV et Sling TV.

Streaming TV en direct vs bibliothèques de streaming

La plupart des coupe-câbles considèrent le câble et le streaming comme des types de service complètement différents. Quand on parle de révolution du streaming, on pense généralement à des sociétés comme Netflix, Hulu et Amazon Prime Video, où l’on peut principalement accéder à divers titres à la demande. De nouveaux titres sont ajoutés à des jours spécifiques, mais généralement, nous ne sommes pas liés à un programme télévisé comme nous le sommes avec le câble et la télévision traditionnelle.

YouTube TV et Sling TV sont des alternatives efficaces au câble, permettant aux téléspectateurs d’accéder aux chaînes en direct via leurs connexions Internet. Vous pouvez accéder à des films et à des émissions à la demande avec les options DVR cloud, mais l’idée principale est d’avoir accès à des chaînes de télévision linéaires dans le cadre d’un forfait. Pensez aux forfaits câble mais proposés via votre connexion internet et livrés via une application dédiée.

Donc, ce que nous comparons ici, ce sont deux services qui desservent, en gros, le même marché de niche.

Qu’est-ce que YouTube TV ?

YouTube TV est un service de streaming qui comprend des chaînes en direct, disponibles via l’application de streaming vidéo YouTube familière. Cela signifie que vous pouvez regarder des choses comme des sports en direct et des séries à succès lorsqu’elles sont diffusées sur les chaînes de télévision et du câble. Le service peut être utilisé sur votre téléphone, tablette, ordinateur ou téléviseur.

Il comprend également YouTube Originals, bien que le service se soit en grande partie retiré de ses productions originales et propose désormais principalement des programmes pour enfants et non scénarisés en petit nombre. (Si ce sont les titres que vous recherchez spécifiquement, alors YouTube a l’avantage.)

Qu’est-ce que Sling TV ?

Tout comme YouTube TV, Sling TV propose une sélection de chaînes de télévision en direct et de films et d’émissions de télévision à la demande pour les appareils mobiles, les téléviseurs intelligents et les décodeurs.

Canaux

Les chaînes en direct incluses sur YouTube TV et Sling TV se chevauchent, bien que YouTube TV en offre un peu plus dans l’ensemble, avec plus de 85 chaînes. Sling TV propose deux forfaits différents, l’un avec 43 chaînes et l’autre avec 32 chaînes, même en ignorant le fait que les deux forfaits se chevauchent, c’est beaucoup moins que ce que vous obtiendrez avec YouTube, même si cela vous donne un peu plus d’espace pour personnaliser votre expérience.

YouTube TV vous permet également de vous inscrire à des chaînes premium supplémentaires moyennant des frais supplémentaires. Les chaînes premium sont facturées aux mêmes tarifs que ceux que vous trouveriez lorsque vous vous y abonnez par elles-mêmes ou via d’autres services, donc le seul réel avantage ici est qu’elles peuvent être regroupées et centralisées dans votre application YouTube.

Ceux-ci incluent HBO, Showtime, Cinemax, Starz, Epix, etc.

Chaînes incluses dans un abonnement YouTube TV

Chaînes incluses dans un abonnement Sling TV

Sling TV propose deux forfaits de chaînes, mais vous pouvez également obtenir un forfait qui vous donne accès à chaque chaîne.

A&E AMC AXS TV BBC America BET Bloomberg Television Bravo Cartoon Network Cheddar CNN Comedy Central Comet Discovery Channel E! Epix Drive-In Food Network Fox (certains marchés) Fox News Fox Sports 1 Fuse FX HGTV HLN History Channel IFC Investigation Discovery Lifetime Local Now MSNBC NBC (certains marchés) NBC Sports Network NFL Network National Geographic Nick Jr. SYFY Stadium TBS TLC TNT Travel Chaîne truTV USA Viceland

Le forfait Orange comprend :

A&E AMC AXS TV BBC America BET Bloomberg Television CNN Cartoon Network Cheddar Comedy Central Comet Disney Channel EPIX Drive-In ESPN ESPN2 ESPN3 Food Network Freeform Fuse HGTV History Channel IFC Investigation Discovery Lifetime Local Now MotorTrend Nick Jr. Stadium TBS TNT Travel Channel Viceland

Prix

YouTube TV coûte 64,99 $ par mois. Cela inclut toutes les chaînes disponibles ainsi qu’un stockage DVR illimité, ce qui vous permet d’avancer rapidement dans les publicités lorsque vous regardez une programmation enregistrée. Un abonnement permet jusqu’à trois flux simultanés.

Il n’y a pas de paliers, vous êtes soit à fond ou non.

Les deux niveaux de Sling TV coûtent chacun 35 $ par mois. Le plan Blue prend en charge jusqu’à trois flux simultanés et vous offre 50 heures de stockage DVR dans le cloud. Le forfait Orange offre également 50 heures de stockage cloud DVR, mais il ne prend en charge qu’un seul flux à la fois.

Vous pouvez combiner alternativement les forfaits Bleu et Orange pour 50 $ par mois. Cela vous donne 51 canaux au total, plus jusqu’à trois flux simultanés à la fois et 50 heures de stockage DVR dans le cloud.

Disponibilité

Bien que certains services de streaming TV en direct soient disponibles en dehors des États-Unis, ce n’est pas un facteur lorsque l’on considère YouTube TV par rapport à Sling TV.

Les deux services sont exclusifs aux Américains. Si vous êtes ailleurs dans le monde, eh bien, vous n’avez pas de chance. Ou plutôt, les deux services perdent. Vous devrez vérifier auprès de vos fournisseurs d’accès Internet locaux la diffusion en direct de la télévision ou vous inscrire à un service comme Fubo TV (disponible au Canada et en Espagne), par exemple.

Il s’agit donc strictement d’une comparaison pour les clients américains.

YouTube TV contre Sling TV : le verdict

Comme pour la plupart des confrontations de streamers, il n’y a pas de gagnant clair, car le bon choix se résumera à vos besoins de streaming spécifiques. Les différences de prix et de stockage DVR sont à peu près aussi importantes que les différences d’offres de canaux. Cela signifie que ni l’un ni l’autre n’est comparativement une bonne ou une terrible affaire. Ils valent tous les deux ce qu’ils facturent pour ce qu’ils offrent.

Si vous souhaitez principalement regarder des sports en direct sur ESPN, vous pouvez économiser beaucoup d’argent en vous abonnant au forfait Sling TV Blue pour 35 $ par mois.

Mais si vous voulez autant de chaînes que possible pour des raisons de variété, ou si vous voulez désespérément des chaînes premium en un seul endroit ou un stockage DVR illimité, YouTube TV est le grand gagnant.

Le principal facteur décisif sera vous et vos besoins particuliers en matière de streaming.

Vous devrez vous poser les mêmes questions concernant le nombre de personnes dans votre foyer qui pourraient regarder en même temps. Si le forfait Orange de Sling TV offre un contenu parfait, n’oubliez pas que vous ne pouvez regarder que sur un seul écran à la fois. Vos enfants regarderont-ils dans leur chambre pendant que vous vous rattraperez avant le dîner ? Si tel est le cas, vous avez besoin d’un plan avec plus de flux simultanés, quelle que soit l’offre de contenu.

Espérons que ce guide expose les principales différences pour vous aider à faire un choix éclairé. Vous paierez entre 35 $ et 65 $ par mois et bénéficierez de 32 à 85 chaînes. C’est une assez grande gamme, et le choix vous appartient.

