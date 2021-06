YouTube TV est disponible dans l’application YouTube principale sur certains téléviseurs Vizio SmartCast

YouTube TV est maintenant fusionné dans l’application YouTube principale sur certains téléviseurs Visio. Le changement a été annoncé mercredi sur le compte Twitter de YouTube TV.

Le changement intervient quelques semaines seulement après que l’application a été retirée du Roku Channel Store au milieu d’un débat public sur les conditions d’hébergement de l’application sur la plate-forme. Google a répondu en publiant une solution de contournement ; le déploiement de YouTube TV dans l’application YouTube principale. C’était une décision que Roku n’appréciait pas, la qualifiant de “conduite claire d’un monopoleur incontrôlé”.

Google a maintenu que ses conditions d’utilisation de l’application sont équitables et que Roku a “demandé des exceptions qui perturberaient l’expérience YouTube”. La société a également déclaré que le changement atteindrait davantage de téléviseurs intelligents “au fil du temps”, et il semble que le moment soit venu.

Les téléviseurs Vizio éligibles sont limités aux modèles 2020 et plus récents. Selon le compte Twitter de YouTube TV, le changement devrait apparaître dans les prochains jours. Pour accéder à YouTube TV, les utilisateurs doivent ouvrir l’application YouTube et faire défiler jusqu’en bas du menu de navigation latéral.

Pour toute personne qui utilise les deux services, cela devrait potentiellement faciliter le basculement entre les deux. Cependant, l’application YouTube TV dédiée restera pour ceux qui préfèrent garder les expériences séparées.

Vizio ne fabrique peut-être aucun des meilleurs téléviseurs Android car il utilise sa propre plate-forme SmartCast, mais la société est connue pour ses téléviseurs intelligents de grande valeur, compatibles avec Chromecast et pouvant fonctionner avec Google Assistant. Bien sûr, tout le monde peut profiter de l’expérience Google complète en achetant un appareil comme le Chromecast avec Google TV.

