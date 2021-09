YouTube TV est prêt à abandonner les chaînes NBCUniversal en raison d’un différend sur les prix

in

Les abonnés de YouTube TV pourraient bientôt perdre l’accès à plusieurs chaînes appartenant à NBC. Le service de télévision en streaming de Google a annoncé que la gamme de chaînes de NBCUniversal sera mise hors ligne après le 30 septembre, à moins qu’un accord “équitable” ne soit conclu.

Google a déclaré dans un article de blog qu’il tentait de renouveler son accord avec NBCU. L’accord existant entre la société de divertissement et YouTube TV doit expirer jeudi, mais les deux sociétés sont toujours en conflit avec la distribution, sans nouvel accord en vue.

Dans un communiqué, NBCU accuse Google d’avoir refusé de conclure un accord pour continuer à porter son portefeuille de “réseaux de divertissement, hispaniques, d’information et de sport” à des tarifs équitables. Au lieu de cela, le géant de la recherche est prêt à couper l’accès des clients aux “divertissements, actualités et programmes sportifs”, a déclaré le conglomérat de divertissement dans un communiqué (via Deadline).

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google a déclaré qu’il était prêt à renouveler l’accord si NBCU offrait des “conditions équitables”. La société basée à Mountain View a ajouté :

Notre demande est que NBCU traite YouTube TV comme tout autre fournisseur de télévision. En d’autres termes, pendant la durée de notre accord, YouTube TV recherche les mêmes tarifs que les services de taille similaire obtiennent de NBCU afin que nous puissions continuer à offrir YouTube TV aux membres à un prix compétitif et équitable.

La ligne de prix pourrait faire en sorte que les abonnés YouTube TV perdent l’accès à leurs chaînes préférées sur de nombreux téléviseurs connectés, y compris les meilleurs téléviseurs Android. Il s’agit notamment de NBC, Bravo, CNBC, E!, Golf Channel, MSNBC, Oxygen, SYFY, Telemundo, The Olympic Channel, Universal Kids, Universo, USA Network et plusieurs réseaux régionaux NBC Sports.

Lorsque ces chaînes s’éteindront, Google prévoit de baisser le prix mensuel de YouTube TV de 10 $, de 64,99 $ à 54,99 $. Alternativement, la société encourage les utilisateurs à passer au service de streaming Peacock de NBC pour continuer à regarder leur contenu préféré pour 4,99 $ par mois si le différend sur les prix n’est pas résolu.

questions sans réponse

La feuille de route PS5 de Sony nous laisse beaucoup de questions

Aussi agréable que soit la récente vitrine de PlayStation, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses concernant Sony Worldwide Studios. À un moment aussi crucial du cycle de vie de la PS5, il est important que Sony reçoive ses messages correctement.

Vous retournerez pour ces cas

Meilleures coques Samsung Galaxy Z Flip 3 2021

Le Galaxy Z Flip 3 est ici dans plus de couleurs que vous ne pouvez l’imaginer. Vous devriez montrer ou protéger ces couleurs avec un étui de qualité. Ce sont les meilleurs cas de Samsung, Spigen, Incipio et au-delà.