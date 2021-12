YouTube TV et Disney parviennent à un accord et offriront un crédit unique de 15 $

Au cours des derniers mois, YouTube et YouTube TV se sont retrouvés dans des situations assez laides avec Roku et maintenant Disney. Dans la dernière saga, YouTube TV et Disney ne sont pas parvenus à un accord sur une extension qui permettrait aux abonnés d’accéder au grand nombre de chaînes de télévision en direct de Disney. Heureusement, un accord a été annoncé, permettant aux abonnés de YouTube TV d’accéder aux chaînes qui ont été temporairement supprimées.

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord avec Disney et que nous avons déjà commencé à restaurer l’accès à des chaînes comme ESPN et FX, ainsi qu’à des enregistrements Disney qui se trouvaient auparavant dans votre bibliothèque. Votre station ABC locale sera également allumée tout au long de la journée. – YouTube TV (@YouTubeTV) 19 décembre 2021

Après l’expiration de l’accord précédent, YouTube TV a confirmé que les abonnés bénéficieraient d’une remise de 15 $ par mois tant que les chaînes Disney ne seraient pas disponibles. Maintenant que Disney a de nouveau rejoint la mêlée, le prix mensuel de YouTube TV remontera à 64,99 $ par mois, sans compter les forfaits de chaînes supplémentaires. Cependant, YouTube TV a également confirmé que « tous les membres concernés » recevront un crédit unique de 15 $. Dans le cas où vous ne voyez pas le crédit sur votre facture actuelle, il sera disponible sur la prochaine facture.

L’accord en cours entre YouTube TV et NBCUniversal et Disney a laissé les abonnés actuels et potentiels un peu frustrés. Avec NBCUniversal, les deux sociétés se sont entendues avant qu’un accord ne soit conclu, mais on ne peut pas en dire autant de Disney, car les abonnés se sont retrouvés sans chaînes pendant quelques jours. Il y a de l’espoir que ces problèmes ne continueront pas à être un problème à l’avenir, mais cela a déjà forcé certains à commencer à regarder les autres options de diffusion en continu de la télévision, telles que Hulu + Live TV.

Retour à la normale

YouTube TV

Vous pouvez toujours tout regarder

Maintenant qu’un accord avec Disney a été conclu, YouTube TV continue d’être l’un des meilleurs services de streaming si vous souhaitez couper le câble.