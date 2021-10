YouTube TV et NBCUniversal conviennent d’une extension «courte» pour éviter la disparition de chaînes

in

À la suite d’une impasse publique plus tôt cette semaine, YouTube TV et NBCUniversal ont convenu d’une prolongation «courte» du service de streaming diffusant plusieurs des chaînes du diffuseur. Cela signifie qu’au moins pour l’instant, YouTube TV continuera à diffuser plus d’une douzaine de grandes chaînes appartenant à NBCUniversal, y compris les réseaux sportifs régionaux NBC. Mais cela signifie également que le coût d’abonnement mensuel de YouTube TV ne sera pas 10 $ moins cher.

Si les discussions avaient échoué, la programmation de NBCUniversal aurait été supprimée de YouTube TV à minuit HE. “NBCUniversal et YouTube TV ont convenu d’une courte prolongation pendant que les parties poursuivent les pourparlers”, a déclaré un porte-parole de NBCUniversal à Protocol and Vulture. “NBCUniversal ne s’éteindra pas sur YouTube TV à minuit, heure de l’Est ce soir.”

YouTube a déclaré dans un article de blog plus tôt cette semaine que si les entreprises ne parvenaient pas à un accord sur le transport, elle réduirait son coût d’abonnement mensuel de 65 $ par mois à 55 $ par mois – en réduisant les prix des services de diffusion en direct de télévision en direct comme Hulu avec Live TV et FuboTV. Mais cela signifierait que les utilisateurs de YouTube TV perdraient plus d’une douzaine de chaînes NBC, notamment :

NBC Bravo CNBC E! Golf Channel MSNBC Oxygen Syfy Telemundo The Olympic Channel Universal Kids Universo USA Network

Ainsi que des réseaux sportifs régionaux qui comprennent :

NBC Sports Bay Area NBC Sports Boston NBC Sports Californie NBC Sports Chicago NBC Sports Philadelphie NBC Sports Washington SNY

Selon NBCUniversal, l’impasse sur le transport – qui est devenue trop courante dans les guerres du streaming, en particulier en ce qui concerne la programmation sportive régionale – impliquait une demande pour ce qu’une source NBCUniversal proche du sujet a décrite comme un taux équitable relatif aux conditions du marché. . Un porte-parole de YouTube, quant à lui, a déclaré que la société négociait des conditions qu’elle considère comme équitables en fonction des normes de l’industrie et de la taille de son service. Le porte-parole a également déclaré que NBCUniversal avait demandé à YouTube TV de regrouper Peacock, ce qui, selon le porte-parole, entraînerait les utilisateurs à payer deux fois pour le même contenu.

YouTube a déclaré à titre préventif plus tôt cette semaine que les utilisateurs à la recherche d’une programmation appartenant à NBCUniversal pourraient se diriger vers le service de streaming phare de NBCUniversal Peacock pour accéder à leur programmation NBC. Le niveau Premium de Peacock coûte 5 $ par mois, ce qui signifie que les utilisateurs de YouTube TV économiseraient quelques dollars. Mais ils devraient utiliser deux applications différentes pour diffuser du contenu accessible dans un seul service de télévision en direct dédié.