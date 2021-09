YouTube TV et NBCUniversal essaient de vous entraîner dans leur concours de pisse sur les chaînes

Vous vous souvenez de l’époque où votre service de télévision par câble ou par satellite était soudainement inondé de publicités sur la disparition prochaine de telles ou telles chaînes et d’appeler votre fournisseur pour vous plaindre ? Et puis d’autres publicités du fournisseur seraient diffusées, vous disant d’appeler le bureau de la chaîne et de vous plaindre à la place ? C’est ce qu’on appelle des disputes de carrosse, et elles sont toujours d’actualité, même à l’ère de la coupe des cordes. Maintenant, cela se passe entre YouTube TV appartenant à Google et NBCUniversal appartenant à Comcast.

NBC Universal menace de retirer quatorze chaînes locales et premium de YouTube TV si Google ne verse pas plus d’argent pour son contenu d’ici le 30 septembre, ce jeudi. Pour le moment, il semble que Google ne bouge pas : la société affirme qu’elle baissera les prix de tous ses clients YouTube TV de 10 $ par mois si NBC supprime ses chaînes de la programmation. Cela ramènerait le prix à 55 $ par mois.

Les chaînes NBC en jeu sont :

Filiales de diffusion NBC (différentes chaînes locales sur différents marchés) Réseaux sportifs régionaux NBC NBCSN MSNBC CNBC Bravo USA Network E! (Divertissement) Oxygen Réseau SYFY Telemundo Universal Kids Universo Golf Channel

Comme d’habitude avec un conflit de transport, les deux sociétés tendent la main pour obtenir des clients de leur côté, affirmant que l’opposition est déraisonnable. Google a publié un article de blog disant que le prix de la programmation de NBC n’était pas équitable et annonçant que le prix de l’abonnement à YouTube TV baisserait si NBC n’abandonnait pas le litige. NBCUniversal a un site dédié vous demandant de tweeter votre indignation, entre autres méthodes de déclaration de fidélité à une entreprise de médias valant des milliards de dollars. Dimanche soir, NBC a commencé à diffuser un message en ruban agaçant sur le match de football du dimanche soir, dirigeant les téléspectateurs vers le site.

Mais ce genre de chose est et a toujours été deux entreprises dans un concours de pisse. Quelqu’un voulait plus d’argent, quelqu’un d’autre n’était pas d’accord, et maintenant l’argument s’est répandu dans le forum public d’une manière laide et déplaisante. Cela sera résolu d’une manière ou d’une autre : celui qui cède et paie, cela tend à se terminer par un bref black-out des canaux suivi d’une intense ronde de négociations et d’un retour au service. Il y a une raison pour laquelle les réseaux aiment tirer ce mouvement alors que les sports populaires sont en jeu : la saison de la NFL vient de commencer, les World Series commencent dans un mois.

Si l’historique est une indication, les chaînes NBC resteront sur YouTube TV. Cela entraînerait presque certainement une nouvelle hausse des prix du service, qui a été en proie à des augmentations constantes des frais mensuels depuis son introduction en 2017. Mais le paysage de la télévision en streaming rend les choses un peu plus imprévisibles. Si Google résiste et continue sans les chaînes NBC, ce sera le seul grand service IPTV en Amérique à manquer l’un des quatre grands réseaux de diffusion.

Que la baisse des prix mensuels de YouTube TV valent ou non la perte de ces chaînes est une question de goût personnel. Mais quoi qu’il en soit, rappelez-vous : aucun de ces mégacorps internationaux n’est votre ami.

Crédit image : Chase Agrella, Kerfin7