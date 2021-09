YouTube TV gagne Univision et d’autres réseaux de langue espagnole avec d’autres à venir

in

YouTube TV a annoncé mercredi qu’il élargissait ses options de contenu en espagnol avec l’ajout de trois chaînes. Rejoindre Universo et Telemundo sont trois chaînes supplémentaires, dont Univision, UniMás et Galavisión.

La meilleure partie est que de nouvelles chaînes sont ajoutées à YouTube TV sans frais supplémentaires, ce qui est idéal pour tous ceux qui espèrent se connecter aux 22e Latin Grammy Awards en novembre.

De plus, YouTube TV se prépare à introduire un nouveau module complémentaire qui apportera encore plus de contenu en espagnol à la plate-forme. Bien qu’il n’y ait pas de détails complets concernant une date de sortie, un coût ou une liste complète des programmes qu’il inclura, des réseaux tels que Sony Cine, CNN Español, Discovery en Español, Estrella TV, Cinelatino et Fox Deportes ont été mentionnés.

À venir encore plus tôt, les abonnés de YouTube TV pourront s’inscrire et regarder du contenu Pantaya, qui est une plate-forme de streaming populaire avec des tonnes de films et d’émissions en espagnol. L’application est déjà disponible sur les meilleurs téléviseurs Android, mais son intégration sur YouTube TV facilitera le stockage de tous vos contenus préférés au même endroit.

Pantaya arrivera sur YouTube TV “dans les semaines à venir” et coûtera 5,99 $/mois, ce qui est déjà le prix standard du service.

YouTube TV n’est pas exactement le moins cher à 65 $/mois, mais il est comparable aux autres options de télévision en direct et offre une sélection décente de réseaux. La plate-forme a récemment introduit un nouveau package qui apporte le streaming 4K et les téléchargements hors ligne, bien que cela coûtera 10 $ supplémentaires par mois. Cela dit, si vous cherchez à couper le cordon et que vous souhaitez accéder à certains des meilleurs contenus en espagnol, YouTube TV pourrait valoir la peine d’être examiné lors du lancement de son nouveau package.