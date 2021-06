YouTube TV obtient enfin le streaming 4K, des téléchargements hors ligne avec un module complémentaire coûteux

YouTube TV ajoute enfin la possibilité de regarder du contenu 4K grâce au nouveau package 4K Plus introduit lundi.

Le nouveau package apporte un contenu de résolution plus élevée aux meilleurs appareils de streaming à partir de réseaux tels que NBC, ESPN, FX, Discovery Networks, etc.

Le paquet apporte également des goodies supplémentaires. Avec 4K Plus, les abonnés YouTube TV pourront télécharger du contenu pour le visionner hors ligne sur les meilleurs téléphones ou tablettes Android, ce qui est idéal pour les utilisateurs en déplacement qui pourraient ne pas bénéficier de la connexion cellulaire la plus stable. Le forfait offre également aux abonnés des flux simultanés illimités via Wi-Fi, ce qui peut être pratique pour les grandes familles qui pourraient avoir besoin de plus que la limite de trois flux sur le forfait YouTube TV de base.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le package fera courir aux utilisateurs 20 $ supplémentaires par mois. C’est certes beaucoup demander compte tenu du manque de contenu 4K en direct disponible, et YouTube TV n’est pas vraiment bon marché avec un prix standard de 65 $/mois. Heureusement, les premières inscriptions peuvent profiter de 4K Plus pour seulement 10 $ par mois pendant la première année après un essai gratuit d’un mois.

Google travaille également à apporter de nouvelles fonctionnalités pour les fans de sport, telles que la possibilité de sauter directement dans différentes sections d’événements et de compétitions en direct, une recherche plus intelligente de contenu sportif à ajouter au DVR et une nouvelle vue du nombre de médailles.

De plus, tous les abonnés YouTube TV bénéficient d’une mise à niveau gratuite vers l’audio Dolby 5.1, ce qui devrait grandement améliorer l’expérience de visionnage pour les téléviseurs et les barres de son compatibles. Cette fonctionnalité sera déployée “pour sélectionner des appareils au cours des prochaines semaines”, ce qui signifie probablement les propriétaires de Chromecast avec Google TV et plus encore.

Les abonnés YouTube TV aux États-Unis pourront ajouter le forfait 4K Plus à partir d’aujourd’hui.

