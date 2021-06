YouTube TV offre gratuitement un TiVo Stream 4K pour ennuyer Roku

in

Si vous êtes un utilisateur actuel de Roku et que vous en avez assez des manigances en cours entourant l’application YouTube TV, vous avez de la chance. 9to5Google a découvert que YouTube TV offrait à certains de ses abonnés un appareil de streaming TiVo Stream 4K gratuit. Dans l’e-mail, YouTube TV indique ce qui suit :

Pour garantir à nos fidèles membres YouTube TV une excellente expérience de visionnage (y compris la possibilité de regarder du contenu 4K sur notre nouveau service complémentaire en option bientôt disponible !), nous souhaitons vous offrir un appareil TiVo® Stream 4K gratuit.

Le TiVo Stream 4K n’est pas l’une des premières options qui viennent à l’esprit lorsqu’il s’agit d’appareils de streaming, mais il devrait le faire. C’est un petit dongle assez puissant qui peut rivaliser même avec les meilleurs appareils de streaming et donne accès à du contenu 4K pour moins de 40 $. Le dongle de streaming peut être acheté pour encore moins si vous le récupérez sur Amazon.

Vous vous demandez peut-être pourquoi cela serait si important étant donné que vous ne pouvez pas encore diffuser YouTube TV en 4K. En février, l’équipe YouTube TV a annoncé son intention d’apporter le streaming 4K à la plate-forme. Cela a été réitéré dans l’e-mail reçu aujourd’hui, car YouTube TV indique que le streaming 4K sera “bientôt”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Au cours des deux derniers mois, YouTube TV et Roku étaient en désaccord concernant l’accord visant à fournir YouTube TV aux utilisateurs de Roku. Le désaccord a atteint son paroxysme et Roku a supprimé l’application YouTube de son Channel Store. Google a alors répondu en intégrant son service YouTube TV dans l’application YouTube préexistante, qui est toujours disponible au téléchargement et n’a pas été supprimée.

Il est également tout à fait possible que Google prévoyait déjà de lancer cette promotion. Cependant, il semble un peu étrange de proposer le TiVo Stream 4K lorsqu’il existe des options comme le Chromecast avec Google TV. On pourrait se demander pourquoi les abonnés de YouTube TV ne se contenteraient pas de recevoir l’appareil phare de Google à la place. Une autre question sans réponse est de savoir si cette promotion s’applique à tous les abonnés payants de YouTube TV ou si l’entreprise utilise un système de loterie étrange.

Quelle que soit la raison derrière cela, certains abonnés YouTube TV obtiennent toujours une bonne affaire. Il est difficile de dire « non » à un appareil de streaming gratuit, en particulier celui qui inclut le streaming 4K HDR, ainsi que la prise en charge de Dolby Vision et Atmos. Comme nous l’avons dit, cela ne pourrait être déployé que pour certains abonnés, alors ne soyez pas trop déçu si vous manquez quelque chose.

Nous avons contacté Google pour confirmation et mettrons à jour ce message une fois que plus d’informations seront disponibles.

Diffusion simplifiée

TiVo Stream 4K

Reconnaissance de nom, streaming moderne

En dehors d’une interface qui n’est pas aussi rationalisée que Android TV, le TiVo Stream 4K est un adversaire assez redoutable pour les Chromecast avec Google TV. Du contenu 4K HDR à une télécommande compacte et fiable, ce dongle de streaming mérite définitivement votre attention.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

brut

Apple a fait le pire téléphone Android de 2021

Lors de la WWCD 2021, Apple a présenté des liens FaceTime pour Android sur un terrible et hypothétique combiné Android de sa propre création. Alors préparez-vous : c’est probablement le pire téléphone Android que vous verrez en 2021.