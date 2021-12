YouTube TV perd ESPN et d’autres alors que les pourparlers de Disney échouent

Au moins c’est moins cher

Les chaînes appartenant à Disney ont quitté YouTube TV. L’accord de distribution de contenu précédent de Disney avec YouTube TV a pris fin hier soir, et à la grande surprise de personne, les deux n’ont pas pu parvenir à un nouvel accord. Le départ de Disney signifie la perte non seulement de contenu Disney, mais également de chaînes comme FX, National Geographic et, surtout pour de nombreux abonnés, toutes les chaînes ESPN.

Comme l’explique YouTube TV dans un article de blog, la société « a mené des négociations de bonne foi avec Disney pendant plusieurs mois », mais les deux n’ont « pas pu parvenir à un accord équitable ». En tant que l’une des plus grandes entités médiatiques de la planète, le départ de Disney porte un coup considérable aux offres de contenu de YouTube TV. À partir d’aujourd’hui, les abonnés ont perdu l’accès à 18 chaînes, dont cinq chaînes ESPN différentes, le contenu d’ABC News, etc.

Du côté positif, en conséquence, le coût de l’abonnement à YouTube TV a baissé. Le forfait de base, anciennement à 65 $ par mois, coûte maintenant 15 $ de moins à 50 $. Les abonnés qui ont été facturés en décembre avant ce changement recevront un crédit de 15 $ en janvier.

YouTube a une histoire de négociations risquées. Plus tôt ce mois-ci, la société a résolu une petite querelle de plusieurs mois avec Roku pour ramener YouTube et YouTube TV sur les appareils de cette société. YouTube a l’intention de « poursuivre les conversations avec Disney » dans l’espoir de parvenir à un nouvel accord à l’avenir.

