YouTube TV perd ESPN et d’autres réseaux Disney après avoir échoué à conclure un nouvel accord

YouTube TV n’a pas réussi à conclure un accord de onzième heure avec Disney pour conserver plus d’une douzaine de chaînes appartenant à Disney sur le service de diffusion en direct de la télévision. Depuis le 18 décembre, les réseaux populaires, notamment ESPN et ABC, ont été supprimés du service. Comme promis, YouTube TV a baissé son abonnement à 50 $ par mois en conséquence directe de la programmation perdue.

Disney a déclaré vendredi dans un communiqué qu’après des négociations en cours avec YouTube TV, « ils ont refusé de conclure un accord équitable avec nous sur la base des termes et conditions du marché ».

« En conséquence, leurs abonnés ont perdu l’accès à notre portefeuille inégalé de réseaux, y compris les sports en direct et les actualités ainsi que les programmes de divertissement pour enfants, familiaux et généraux d’ABC, les réseaux ESPN, les chaînes Disney, Freeform, les réseaux FX et les chaînes National Geographic. « , a ajouté l’entreprise. « Nous sommes prêts à conclure un accord équitable avec Google le plus rapidement possible afin de minimiser les inconvénients pour les téléspectateurs de YouTube TV en restaurant nos réseaux. Nous espérons que Google se joindra à nous dans cet effort.

Dans un article de blog, YouTube TV a déclaré qu’il « poursuivrait les conversations avec Disney pour plaider en votre nom dans l’espoir de restaurer leur contenu sur YouTube TV ».

« Nous menons des négociations de bonne foi avec Disney depuis plusieurs mois », a déclaré YouTube TV. « Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord équitable avant l’expiration de notre accord existant, et leurs chaînes ne sont plus disponibles sur YouTube TV. »

L’annonce fait suite à un avis partagé avec les abonnés plus tôt cette semaine selon lequel les chaînes pourraient disparaître de YouTube TV le vendredi 17 décembre si un accord n’était pas conclu entre les deux sociétés. Si les négociations échouaient, YouTube TV a déclaré qu’il réduirait son prix de 15 $ par mois par rapport à son prix normal de 65 $ par mois pour compenser le changement.

Plus tôt cette semaine, une résolution positive de la perte de service semblait probable. D’une part, le service a déclaré lundi aux abonnés dans un e-mail que House of Mouse « est un partenaire important pour nous », ajoutant qu’il espérait négocier un accord avec Disney « à condition que nous puissions parvenir à des conditions équitables ». Mais les sociétés n’ont pas réussi à parvenir à un accord car leur accord actuel a expiré après le 17 décembre.

La perte de plus d’une douzaine de chaînes n’aide pas exactement YouTube TV à rester compétitif par rapport à d’autres services Internet par câble comme Hulu avec Live TV ou Fubo TV. Non seulement une douzaine de chaînes et plus sont supprimées du service, mais la liste des propriétés appartenant à Disney qui seraient supprimées est longue, comprenant non seulement les chaînes Disney, mais également les chaînes FX, ESPN et National Geographic.

La liste complète des chaînes qui sont parties parce qu’un accord n’a pas été conclu comprend les suivantes :

Votre chaîne ABC locale ABC News Live Disney Channel Disney Junior Disney XD Freeform FX FXX FXM National Geographic National Geographic Wild ESPN2 ESPN3 (par authentification à l’application ESPN) ESPNU ESPNEWS SEC Network ACC Network

Les conflits de distribution sont frustrants et courants dans notre nouveau paysage de streaming, et ils se déroulent souvent publiquement avant qu’une résolution ne soit trouvée – comme ce fut le cas récemment avec YouTube TV et les chaînes appartenant à NBCUniversal. Moins fréquemment, deux parties ne parviennent pas à un accord, et c’est le consommateur qui finit par en payer le prix en cherchant un nouveau fournisseur s’il veut du soutien pour sa programmation préférée.