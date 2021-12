YouTube TV perd ESPN et les chaînes Disney dans un litige sur les frais

Près de 4 millions de clients de YouTube TV ont perdu l’accès à ESPN, ABC, FX et à d’autres chaînes appartenant à Walt Disney Co. vendredi soir après la rupture des négociations sur un nouvel accord de distribution.

Les tensions entre les deux puissants géants ont éclaté à cause des frais que Disney exigeait que Google paie les droits de distribution des chaînes de télévision linéaires de Disney dans le cadre du bouquet de chaînes en direct YouTube TV de Google. La société de divertissement de Burbank a utilisé la popularité de ses réseaux comme levier pour augmenter les frais à un moment où le coût de la programmation – en particulier la programmation sportive – a grimpé en flèche.

La date limite pour un accord était 20h59 PST, et la date limite allait et venait sans accord.

« Nous menons des négociations de bonne foi avec Disney depuis plusieurs mois. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas été en mesure de parvenir à un accord équitable avant l’expiration de notre accord existant, et leurs chaînes ne sont plus disponibles sur YouTube TV », a déclaré YouTube TV dans un communiqué publié sur son site Web. « Nous savons que c’est une nouvelle frustrante pour nos clients, et pas ce que nous voulions. Nous poursuivrons les conversations avec Disney pour défendre votre cause dans l’espoir de restaurer leur contenu sur YouTube TV.

Disney, pour sa part, a attribué l’impasse à la résistance de YouTube.

« Nous sommes en négociations en cours avec YouTube TV de Google et, malheureusement, ils ont refusé de conclure un accord équitable avec nous sur la base des termes et conditions du marché », a déclaré Disney Media and Entertainment Distribution dans un communiqué vendredi soir.

« Nous sommes prêts à conclure un accord équitable avec Google le plus rapidement possible afin de minimiser les inconvénients pour les téléspectateurs de YouTube TV en restaurant nos réseaux », a déclaré Disney. « Nous espérons que Google se joindra à nous dans cet effort. »

Les deux parties ont télégraphié plus tôt cette semaine qu’elles avaient du mal à conclure un nouveau pacte de distribution pour les 18 chaînes appartenant à Disney – environ un cinquième des 85 chaînes diffusées par YouTube TV.

Ne pas parvenir à un accord est risqué pour les deux parties. Les chaînes Disney – qui ajoutent environ 15 $ par mois à la facture de chaque abonné YouTube TV – sont parmi les chaînes les plus populaires de l’industrie, et ESPN est parmi les plus chères. Mais pour les fans de sport, ESPN est une chaîne incontournable, et le programme du réseau regorge de matchs de football universitaire jusqu’au mois prochain.

« J’annulerai immédiatement si vous ne parvenez pas à conclure un accord », a écrit un abonné de YouTube TV sur Twitter plus tôt cette semaine. «Je sais que vous devez négocier de bonne foi, mais les réseaux ESPN sont littéralement la seule chose que je suis assuré de regarder sur votre plate-forme. Bonne chance avec ça.

Pour Disney, une longue panne d’électricité réduirait les revenus à un moment où la société se précipite pour produire des programmes pour ses plateformes de streaming ainsi que ses plateformes traditionnelles. Les dirigeants de Disney ont déclaré à Wall Street qu’ils prévoyaient de dépenser 33 milliards de dollars cette année en programmation. Disney détient depuis longtemps l’un des meilleurs records de l’industrie pour travailler tranquillement dans les coulisses pour éviter les pannes d’électricité.

YouTube TV a déclaré qu’il réduirait de 15 $ la facture des clients tant qu’ils se passeraient de la suite de chaînes Disney.

« Nous réduirons notre prix mensuel de 15 $, de 64,99 $ à 49,99 $ pendant que ce contenu restera hors de notre plate-forme », a déclaré YouTube TV dans son communiqué de vendredi soir.

YouTube TV est l’un des fournisseurs numériques de chaînes payantes les plus performants. Il est également en concurrence directe avec le service de télévision en direct Hulu appartenant à Disney.