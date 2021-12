YouTube TV perd les chaînes appartenant à Disney et réduit son prix mensuel

Edgar Cervantes / Autorité Android

YouTube TV a supprimé 18 chaînes appartenant à Disney, y compris les chaînes ABC locales, ESPN, etc. Le prix de YouTube TV est également passé de 64,99 $ à 49,99 $ par mois. Ce changement était dû à l’incapacité de Google et de Disney à se mettre d’accord sur un nouveau contrat.

Il manque maintenant à YouTube TV certaines grandes chaînes de diffusion et de télévision par câble. Comme prévu plus tôt cette semaine, le service de télévision en direct sur Internet de Google n’offre plus aucune des 18 chaînes détenues par Disney.

La liste complète des chaînes supprimées par YouTube TV comprend :

Chaîne ABC locale ABC News Live Disney Channel Disney Junior Disney XD Freeform FX FXX FXM National Geographic National Geographic Wild ESPN2 ESPN3 (par authentification à l’application ESPN) ESPNU ESPNEWS SEC Network ACC Network

Dans un communiqué, Google a déclaré que la société était en pourparlers avec Disney depuis plusieurs mois pour conclure un nouveau contrat qui aurait conservé les chaînes Disney avec YouTube TV. « Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord équitable avant l’expiration de notre accord existant », a expliqué la société. En plus de perdre les chaînes de télévision en direct, les abonnés YouTube TV ne peuvent plus regarder le contenu précédemment enregistré à partir de ces chaînes.

La (en quelque sorte) bonne nouvelle est que le prix de YouTube TV a considérablement baissé. Auparavant au prix de 64,99 $ par mois, il ne coûtera désormais que 49,99 $ par mois. Un crédit pour le mois en cours sera automatiquement mis en place pour les abonnés.

Le moment choisi pour cette décision est mauvais pour les abonnés de YouTube TV, surtout s’ils sont de grands fans de sports télévisés. Perdre l’accès aux nombreuses chaînes ESPN en direct, ainsi qu’à ABC, signifie qu’ils ne pourront pas regarder un certain nombre de matchs de la NFL en fin de saison, ainsi que de nombreux matchs de football universitaire, de NHL et bien plus encore. De plus, les familles avec de jeunes enfants peuvent probablement être rebutées par la perte de Disney Channel, Disney XD et Disney Junior.

Cependant, Google ne mentionne pas la possibilité de s’inscrire à Hulu Plus Live TV, un rival contrôlé par Disney. Il propose également des chaînes de télévision en direct et des modules complémentaires. À partir du mardi 21 décembre, il augmentera ses prix de 64,99 $ par mois à 69,99 $ par mois, mais ajoutera à la fois Disney Plus et ESPN Plus sans frais supplémentaires.

