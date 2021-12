YouTube TV perd toutes les chaînes Disney et ESPN

Les utilisateurs de YouTube TV ont perdu 18 chaînes appartenant à Disney après que Google et Disney n’ont pas réussi à conclure un nouvel accord de distribution. L’accord actuel a expiré vendredi, rapporte The Streamable. Alors que Google baissera le prix de YouTube TV de 15 $ dans le but de satisfaire les clients, ils auront toujours perdu les chaînes suivantes : ABC News Live, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Freeform, FX, FXX, FXM, National Geographic, National Geographic Wild, ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS, SEC Network, ACC Network et probablement leurs filiales ABC locales.

« Nous sommes en négociations en cours avec YouTube TV de Google et, malheureusement, ils ont refusé de conclure un accord équitable avec nous sur la base des termes et conditions du marché », a déclaré Disney dans une déclaration à The Streamable. « En conséquence, leurs abonnés ont perdu l’accès à notre portefeuille inégalé de réseaux, y compris les sports en direct et les actualités ainsi que les programmes de divertissement pour enfants, familiaux et généraux d’ABC, les réseaux ESPN, les chaînes Disney, Freeform, les réseaux FX et les chaînes National Geographic. . Nous sommes prêts à conclure un accord équitable avec Google le plus rapidement possible afin de minimiser les désagréments pour les téléspectateurs de YouTube TV en restaurant nos réseaux. Nous espérons que Google se joindra à nous dans cet effort. «

Les fans de Disney peuvent toujours diffuser du contenu Disney via les propres plateformes de streaming de l’entreprise, Disney+, ESPN+ et Hulu. Hulu possède sa propre plate-forme de télévision en direct sur Internet, Hulu With Live TV. YouTube TV et Hulu With Live TV comptent chacun environ 4 millions d’abonnés, rapporte The Hollywood Reporter.

Lundi, YouTube TV a annoncé aux abonnés que l’accord de distribution avec Disney devait se terminer vendredi. « Disney est un partenaire important pour nous », indique le communiqué de Google. « Nous sommes en conversation active avec eux et nous travaillons dur pour garder leur contenu sur YouTube TV. Notre demande à Disney, comme à tous nos partenaires, est de traiter YouTube TV comme n’importe quel autre fournisseur de télévision – en nous offrant les mêmes tarifs que des services de taille similaire paient, sur les chaînes de Disney aussi longtemps que nous les diffusons. » Si aucun accord n’est conclu d’ici vendredi, le prix de YouTube TV passera de 64,99 $ par mois à 49,99 $ par mois tant que YouTube TV n’aura pas les chaînes Disney.

Disney a également publié une déclaration lundi après-midi, notant qu’il était « engagé à travailler avec Google pour parvenir à un accord équitable et basé sur le marché ». La société a ajouté : « Nous sommes optimistes quant à la possibilité de conclure un accord et de continuer à fournir à leurs clients YouTube TV nos événements sportifs en direct et notre couverture de l’actualité, ainsi que des programmes pour les enfants, la famille et les divertissements en général. »

Des différends comme ceux-ci sont de plus en plus courants entre les plates-formes de télévision sur Internet et les fournisseurs de contenu, reflétant les différends entre les fournisseurs de contenu et les sociétés traditionnelles de câble et de satellite. En septembre, YouTube TV a eu un différend avec NBCUniversal. Les deux parties ont finalement conclu un nouvel accord avant l’expiration de l’ancien pour éviter une panne d’électricité.