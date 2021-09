YouTube TV pourrait perdre 14 chaînes en raison d’un différend contractuel

Sur le papier, le passage de forfaits câblés compliqués et trop chers à des services de télévision Internet rationalisés et abordables semblait être une victoire pour les consommateurs. Et à bien des égards, cela a été le cas, même si les prix ont régulièrement augmenté à mesure que les services ajoutent de plus en plus de chaînes. Mais que se passe-t-il lorsqu’un de ces services se bat avec un fournisseur et perd des canaux ? Nous pourrions le découvrir dans les semaines à venir, car YouTube TV et NBCUniversal sont actuellement au milieu d’un différend houleux.

YouTube TV contre NBCUniversal

Comme l’explique YouTube TV dans un article de blog, l’accord avec NBCUniversal expire le 30 septembre 2021. Les deux parties semblent très éloignées sur les termes d’un nouvel accord. Par conséquent, s’ils ne parviennent pas à un accord, YouTube TV peut perdre toutes ces chaînes : NBC, Bravo, CNBC, E!, Golf Channel, MSNBC, Oxygen, SYFY, Telemundo, The Olympic Channel, Universal Kids, Universo et USA Network . Et en plus de ces chaînes, YouTube TV pourrait également supprimer les réseaux régionaux NBC Sports.

Voici l’explication de YouTube pour laquelle ses clients pourraient perdre 14 chaînes plus tard cette semaine :

Notre demande est que NBCU traite YouTube TV comme tout autre fournisseur de télévision. En d’autres termes, pendant la durée de notre accord, YouTube TV demande les mêmes tarifs que les services de taille similaire obtiennent de NBCU afin que nous puissions continuer à offrir YouTube TV aux membres à un prix compétitif et équitable.

NBCUniversal repousse le service

Pendant ce temps, NBCUniversal a mis en place tout un site Web pour inciter les fans de ses réseaux à passer à l’action. Sans surprise, la société a également sa propre vision de la procédure :

Les réseaux de télévision concluent des accords de distribution avec des fournisseurs tels que YouTube TV pour fournir des réseaux à leurs clients. NBCUniversal et YouTube TV sont en train de renouveler leur partenariat. NBCUniversal a de solides antécédents dans la conclusion de ces accords de distribution de réseau avec des centaines de distributeurs sans interruption. NBCUniversal n’aime pas impliquer le public dans ce processus, mais se sent responsable d’informer les abonnés YouTube TV et les abonnés YouTube TV potentiels, que 14+ de leurs chaînes préférées peuvent être supprimées.

YouTube dit que s’il parvient à des “conditions équitables” avec NBCUniversal d’ici jeudi, il renouvellera son accord. Sinon, YouTube TV supprimera la gamme de chaînes NBCU. Si tel est le cas, YouTube TV diminuera son prix mensuel de 10 $, passant de 64,99 $ à 54,99 $. Le prix inférieur restera en place jusqu’à ce que les deux parties trouvent une solution. YouTube TV souligne également que les clients peuvent obtenir Peacock pour 4,99 $ par mois pour obtenir du contenu NBCU en attendant.