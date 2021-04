YouTube TV vous permettra désormais de regarder les films que vous avez achetés sur YouTube – .

YouTube TV a ajouté une nouvelle fonctionnalité vendredi qui permettra aux utilisateurs de trouver, regarder et acheter de nouveaux films sur YouTube sans jamais avoir à quitter l’application.

YouTube TV est l’un des services de télévision sur Internet les plus populaires du marché, avec plus de 85 chaînes, un DVR cloud illimité et l’une des interfaces les plus propres de toute application de streaming. Au cours des dernières années, son prix a considérablement augmenté, passant de 35 $ par mois lors de son lancement en 2017 à 65 $ par mois en 2020.

L’ajout de nouvelles chaînes a été le moteur de la flambée du prix, car chaque réseau souhaite une réduction pour rejoindre la bibliothèque de chaînes en pleine croissance, mais Google a également continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités au service en cours de route. Par exemple, il y a quelques semaines à peine, un nouvel onglet de magasin a été ajouté aux applications TV du service, permettant aux utilisateurs d’acheter de nouvelles chaînes et offres groupées pour leur compte sans avoir à trier un tas de menus ou à se connecter sur un navigateur. Vendredi, une autre fonctionnalité pratique a été ajoutée au service de télévision populaire.

Dans un tweet vendredi, Google a annoncé que les abonnés YouTube TV peuvent désormais trouver tous leurs achats de films YouTube à partir de l’application. J’ai pu trouver la nouvelle section Achats dans l’onglet Bibliothèque de l’application TV et de l’application mobile, et ces films achetés étaient également accessibles dans Enregistrements et achats dans l’onglet Bibliothèque sur le client du navigateur. Tout ce que vous avez déjà acheté sur YouTube apparaîtra dans cette nouvelle section, tout comme tout ce qui sera synchronisé avec votre compte Movies Anywhere. Vous pouvez également trouver ces achats en les recherchant.

Alerte de nouvelle fonctionnalité 📣 Accédez à votre application YouTube TV pour accéder et regarder TOUS vos achats de films @YouTube – ainsi que rechercher, afficher, louer ou acheter de nouveaux titres. C’est simple: ✅ Recherchez des titres de films en cliquant sur 🔎

Si vous n’avez rien acheté sur YouTube et que vous vous demandez à quoi cette fonctionnalité vous servira, ne vous inquiétez pas, il y a plus. En plus de vous permettre de regarder tous les films que vous avez déjà achetés, YouTube TV vous permet désormais de faire des achats depuis l’application. Si vous recherchez un film, comme, par exemple, Les Indestructibles sur YouTube TV, vous verrez la liste de ce film, et à partir de la liste, vous pouvez le louer ou l’acheter sur YouTube Movies. Vous pouvez commencer à regarder le film tout de suite ou le laisser dans votre bibliothèque pour le regarder quand vous le souhaitez.

Lentement mais sûrement, Google transforme YouTube TV en un guichet unique pour le contenu en streaming. L’objectif ici semble être d’imiter le succès qu’Apple a eu avec Apple TV et l’écosystème qu’il a créé. Si vous souhaitez regarder une émission sur Netflix, jouer à un jeu sur Apple Arcade ou acheter un film sur iTunes, vous pouvez faire tout cela en quelques clics sur votre télécommande Apple TV. Google souhaite faire de même en intégrant les achats dans YouTube TV.

