YouTube TV vs Hulu : bataille des streamers de télévision en direct

Edgar Cervantes / Autorité Android

Si vous envisagez de couper le cordon mais que vous aimez toujours suivre vos émissions ou événements sportifs préférés pendant leur diffusion en direct, vous avez le choix. YouTube TV et Hulu Plus Live TV sont deux des plus grands acteurs du jeu de streaming TV en direct. Alors, qui arrive en tête dans le duel YouTube TV contre Hulu ?

Cela dépendra de ce que vous recherchez spécifiquement, car les deux services offrent des options légèrement différentes. Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur les deux avant de faire votre choix.

Télévision en direct par rapport au contenu et aux originaux de la bibliothèque

Edgar Cervantes / Autorité Android

La plus grande différence entre YouTube TV et Hulu est le type de contenu présenté sur les deux services.

En réalité, nous ne pouvons pas vraiment comparer Hulu dans son ensemble à YouTube TV, car le streamer appartenant à Disney possède tout un catalogue de séries et de films, ainsi que des originaux Hulu, pour compléter ses offres de streaming.

Lire: Le streaming peut-il complètement remplacer la télévision par câble ?

D’autre part, YouTube TV est une alternative au câble, permettant aux téléspectateurs d’accéder aux chaînes en direct via leurs connexions Internet. Vous pouvez accéder à des films et à des émissions à la demande, mais ils ne font pas partie d’un abonnement comme ils le sont sur Hulu. Ils sont payants. YouTube TV est principalement réservé à la télévision en direct, malgré une programmation originale également.

Alors, qu’est-ce qu’on compare vraiment?

En bref, le vrai combat se situe entre YouTube TV et Hulu Plus Live TV, ce qui réduit le champ à deux options pour les personnes qui souhaitent un service de streaming leur permettant toujours de regarder leurs émissions et événements en direct préférés pendant leur diffusion.

Qu’est-ce que YouTube TV ?

YouTube TV est un service de streaming qui inclut des chaînes en direct. Cela signifie que vous pouvez regarder des choses comme des sports en direct et des séries à succès lorsqu’elles sont diffusées sur les chaînes de télévision et du câble. Le service peut être utilisé sur votre téléphone, tablette, ordinateur ou téléviseur.

Il comprend également YouTube Originals, bien que le service se soit en grande partie retiré de ses productions originales et propose désormais principalement des programmes pour enfants et non scénarisés en petit nombre.

Qu’est-ce que Hulu Plus Live TV ?

Hulu Plus Live TV propose également des chaînes en direct en streaming, y compris des chaînes de télévision et des chaînes de télévision par câble et sportives populaires. Il peut également être utilisé sur une variété d’appareils.

La principale caractéristique de différenciation est que Hulu Plus Live TV inclut automatiquement le service de streaming Hulu standard (à des prix différents selon que vous souhaitez ou non des publicités). Cela signifie qu’en plus de la télévision en direct, vous pouvez accéder aux originaux de Hulu comme The Handmaid’s Tale et Only Murders in the Building, ainsi qu’à toutes les séries et films tiers disponibles pour les abonnés Hulu.

Canaux

Les chaînes en direct incluses sur YouTube TV et Hulu Plus Live TV sont assez similaires, YouTube TV offrant plus de 85 chaînes et Hulu un peu plus de 75. Les deux offrent un accès à des chaînes bien connues comme ABC, NBC, Fox News, BET, TNT, Discovery , Cartoon Network, et plus encore.

Les deux services sont très similaires en termes d’offres de chaînes, bien que vous deviez vérifier les deux, y compris vos offres locales, avant de vous décider. PBS, par exemple, fait partie de votre abonnement YouTube TV, mais pas Hulu.

Vérifier: Toutes les chaînes disponibles sur YouTube TV

Les deux services vous permettent également de vous inscrire à des chaînes premium supplémentaires à un coût supplémentaire, et aucun n’a d’avantage ici, car les chaînes premium sont au même prix sur l’un ou l’autre service. Ceux-ci incluent HBO, Showtime, Cinemax et Starz, disponibles sur YouTube TV et Hulu Plus Live TV. YouTube seul offre Epix, cependant.

Les chaînes sportives en direct sont celles où YouTube TV brille, devançant Hulu avec trois chaînes supplémentaires : NFL Network, MLB Network et NBA TV. Sinon, leurs offres sportives sont presque les mêmes.

Les chaînes sportives de YouTube TV sont les suivantes :

ACC Network (ACCN) CBS Sports Network ESPN et ESPN2 ESPNews ESPNU FS1 et FS2 Golf Channel MLB Network NBA TV NBC Sports NBC Sports Network NFL Network Olympic Channel SEC Network

Les chaînes sportives Hulu Plus Live TV sont les suivantes :

Réseau ACC (ACCN) Big Ten Network CBS Sports Network ESPN et ESPN2 ESPNews ESPNU ESPN College Extra FS1 et FS2 Golf Channel Olympic Channel SEC Network

Prix

Edgar Cervantes / Autorité Android

À première vue, YouTube TV et Hulu Plus Live TV sont au même prix, ce qui fait que Hulu semble être un gagnant clair avec sa bibliothèque incluse de titres majeurs en dehors de ses chaînes en direct. C’est quand même un peu plus compliqué que ça.

Un abonnement de base sur l’un ou l’autre coûte 64,99 $ par mois. Avec Hulu, vous obtenez le service financé par la publicité de niveau inférieur. Vous pouvez passer sans publicité pour 70,99 $, mais cela n’affecte pas vos chaînes en direct.

Lire: Netflix peut-il rester en tête dans la guerre du streaming ?

La grande différence vient des modules complémentaires. YouTube TV reste malgré tout à 64,99 $ par mois. Cela inclut tout ce qui est disponible, y compris le stockage DVR illimité, qui vous permet d’avancer rapidement dans les publicités lorsque vous regardez une programmation enregistrée.

Sur Hulu, vous obtenez 50 heures de DVR incluses avec votre abonnement et vous ne pouvez pas ignorer les publicités. Pour augmenter cela jusqu’à 200 heures et des capacités d’avance rapide, vous devrez ajouter 9,99 $ par mois à votre facture, ce qui la rend nettement plus chère que YouTube.

Disponibilité

Edgar Cervantes / Autorité Android

Bien que certains services de streaming TV en direct soient disponibles en dehors des États-Unis, ce n’est pas un facteur lorsque l’on considère YouTube TV contre Hulu.

Les deux services sont exclusifs aux Américains. Si vous êtes ailleurs dans le monde, eh bien, vous n’avez pas de chance. Ou plutôt, les deux services perdent. Vous devrez vérifier auprès de vos fournisseurs d’accès Internet locaux la diffusion en direct de la télévision ou vous inscrire à un service comme Fubo TV (disponible au Canada et en Espagne), par exemple.

Il s’agit donc strictement d’une comparaison pour les clients américains.

YouTube TV contre Hulu : le verdict

Edgar Cervantes / Autorité Android

Hulu Plus Live TV est le grand vainqueur de la bataille YouTube TV contre Hulu si vous cherchez à en avoir pour votre argent. La bibliothèque Hulu standard est énorme et vous y avez accès en plus de vos chaînes en direct, sans frais supplémentaires au-delà de ce que YouTube facture de toute façon.

Il y a une grosse mise en garde ici. Si votre intérêt principal est la télévision en direct, YouTube TV propose davantage de chaînes. Plus que cela, il vous offre un espace de stockage DVR illimité sans frais supplémentaires. Avec Hulu, vous devrez payer 9,99 $ de plus par mois pour plus d’espace DVR, et vous obtiendrez toujours moins de chaînes.

Si vous êtes un fan de sport, YouTube offre également plus d’accès aux sports, ainsi que quelques autres chaînes que vous ne pouvez pas obtenir de Hulu.

La meilleure façon de le décomposer est de dire que Hulu Plus Live TV est le choix évident si vous souhaitez un service plus complet, y compris un tarif de streaming standard, mais que vous souhaitez tout de même regarder certaines émissions au fur et à mesure de leur diffusion. Pendant ce temps, YouTube TV est davantage destiné aux fans inconditionnels du câble qui souhaitent couper le cordon sans perdre l’expérience de base du câble et ne se soucient pas beaucoup des autres fonctionnalités de streaming.

commentaires