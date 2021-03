YouTube va commencer à masquer les aversions pour le bien-être des créateurs de contenu

Avec les modifications récentes, les téléspectateurs ne pourront plus voir que les likes, qui seront affichés publiquement sur une vidéo.

La plate-forme de partage de vidéos YouTube expérimente actuellement la dissimulation des « Je n’aime pas » afin de protéger les créateurs de vidéos contre les campagnes ciblées contre les « aversions » visant à voter contre les vidéos. Avec cela, l’entreprise tente de masquer le décompte des aversions, une expérience qui semble très différente par rapport aux autres solutions précédemment discutées par l’entreprise. Les tests sur YouTube sont susceptibles de révéler si ces attaques ciblées peuvent être étouffées avec l’approche.

À partir de maintenant, YouTube affiche des statistiques sur les mentions J’aime et Je n’aime pas sous une vidéo dans la configuration. Ces chiffres peuvent être consultés sur la page YouTube Studio individuelle du créateur. Avec les modifications récentes, les téléspectateurs ne pourront plus voir que les likes, qui seront affichés publiquement sur une vidéo. La plate-forme de partage de vidéos s’est adressée à Twitter pour annoncer le développement et a déclaré que les aversions ont la capacité d’avoir un impact négatif sur le bien-être d’un créateur.

«En réponse aux commentaires des créateurs sur le bien-être et les campagnes ciblées contre l’aversion, nous testons quelques nouveaux modèles qui ne montrent pas le nombre de personnes qui n’aiment pas le public», lit-on dans le tweet. Pour faire simple, ce qui se passe généralement, c’est qu’avec chaque vidéo publiée sur YouTube, les téléspectateurs peuvent voir un bouton « J’aime » et « Je n’aime pas » et, en fonction de leur expérience en regardant la vidéo, ils peuvent l’aimer ou ne pas l’aimer.

En réponse aux commentaires des créateurs sur le bien-être et les campagnes ciblées contre l'aversion, nous testons quelques nouveaux modèles qui ne montrent pas le nombre de personnes qui n'aiment pas le public. Si vous faites partie de cette petite expérience, vous pourriez repérer l'un de ces modèles dans les semaines à venir (exemple ci-dessous!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx – YouTube (@YouTube) 30 mars 2021

L’idée était que les créateurs obtiennent des commentaires sous la forme de « J’aime » ou « Je n’aime pas » qui peuvent guider leur production créative. Cependant, la société estime que de nombreuses fois, une mauvaise critique sur Steam est donnée à dessein, transformant ainsi ce qui était autrement une fonctionnalité utile en une forme d’abus. Au départ, YouTube envisageait de masquer les deux chiffres (comme / n’aime pas) ou d’ajouter plus de friction pour ne pas aimer quelque chose via une interaction supplémentaire. La société a également envisagé de supprimer complètement les deux numéros comme solution pour résoudre les problèmes liés aux aversions ciblées.

Cependant, seuls les numéros « Je n’aime pas » seront supprimés de la vidéo et l’entreprise la testera. Selon la société, les créateurs pourront toujours voir le nombre exact de mentions J’aime et Je n’aime pas dans YouTube Studio. « Pour les spectateurs, si vous participez au test, vous pouvez toujours aimer ou ne pas aimer une vidéo pour partager des commentaires avec les créateurs et aider à affiner les recommandations que vous voyez sur YouTube », a déclaré la société.

