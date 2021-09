YouTube vous permet désormais de télécharger des vidéos sur le bureau, avec une capture

in

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

YouTube permet aux utilisateurs de télécharger des vidéos sur leurs ordinateurs via un navigateur Web. La fonctionnalité est disponible en tant que produit expérimental Labs pour les membres Premium.

YouTube permet enfin aux utilisateurs de télécharger des vidéos sur le Web pour une visualisation ultérieure hors ligne, mais il y a un hic.

Une fois la fonctionnalité activée, une nouvelle option de téléchargement apparaîtra à côté des boutons Partager et Enregistrer dans la barre d’outils d’une vidéo YouTube. Appuyez sur ce bouton pour lancer le téléchargement et ouvrir une boîte de dialogue de progression dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Les vidéos téléchargées sont disponibles dans un flux dédié où les utilisateurs peuvent également ajuster les paramètres de qualité de téléchargement ou vider le cache.

Selon la liste Labs, la fonctionnalité est disponible jusqu’au 19 octobre, vraisemblablement sous sa forme expérimentale actuelle. On ne sait pas si ou quand la fonctionnalité sera rendue permanente ou si elle restera une fonctionnalité YouTube Premium dans un avenir prévisible. Cependant, ce serait une bonne incitation pour les utilisateurs fréquemment mobiles avec des connexions Internet peu fiables à s’abonner à Premium. Bien sûr, d’autres plugins et sites Web offrent des fonctionnalités similaires, mais une fonctionnalité conçue en interne par YouTube elle-même est plus sûre.

Fait intéressant, la fonctionnalité fonctionnerait spécifiquement avec les “dernières versions des navigateurs Chrome, Edge ou Opera”. Mozilla Firefox et Safari ne sont pas mentionnés.

Avez-vous accès à la nouvelle fonctionnalité de téléchargements de YouTube Premium ? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. De plus, téléchargez-vous des vidéos YouTube ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus.