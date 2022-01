YouTuber a découvert que les cartes mères Asus Z690 Hero avaient fondu en raison d’un condensateur arrière

Un YouTuber qui s’appelle Buildzoid sur la chaîne Really Hardware Overlocking a découvert qu’un condensateur arrière sur la carte mère Asus ROG Maximus Z690 Hero la faisait fondre, selon un rapport de Tom’s Hardware. Asus a depuis reconnu le problème dans un article publié sur son site et prévoit de remplacer les cartes mères concernées par les clients.

Des problèmes avec la carte mère Z690 Hero ont commencé à apparaître sur le forum d’assistance d’Asus, ainsi que sur Reddit, et les problèmes rencontrés par les utilisateurs sont à peu près identiques. Comme l’a noté Tom’s Hardware, les utilisateurs ont signalé que leurs cartes mères avaient commencé à fumer au même endroit : les deux MOSFET (transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur) à côté des emplacements DIMM et du lecteur Q-code.

Dans une vidéo sur sa chaîne, Buildzoid diagnostique le problème en utilisant uniquement les images publiées sur les forums de support et sur Reddit, attribuant la défaillance du Z690 Hero au condensateur arrière installé à côté des MOSFET, et non aux MOSFET eux-mêmes. Buildzoid examine de près les images de la carte mère, soulignant que le texte sur le condensateur est en fait à l’envers, un signe potentiel qu’il est mal installé. Comme le mentionne Tom’s Hardware, un condensateur inversé entraîne une polarité inversée, provoquant un dysfonctionnement et une combustion des MOSFET.

« Nous avons identifié au préalable un problème potentiel de condensateur de mémoire inversée »

Après que les nouvelles sur le problème ont commencé à gagner du terrain, Asus a confirmé que le diagnostic de Buildzoid est, en fait, correct. « Dans notre enquête en cours, nous avons identifié au préalable un problème potentiel de condensateur de mémoire inversée dans le processus de production de l’une des lignes de production qui peut provoquer le code d’erreur de débogage 53, aucun post ou endommager les composants de la carte mère », a annoncé Asus. « Le problème affecte potentiellement les unités fabriquées en 2021 avec le numéro de pièce 90MB18E0-MVAAY0 et le numéro de série commençant par MA, MB ou MC. »

La société indique que vous pouvez trouver le numéro de série et le numéro de pièce de votre Z690 Hero sur le côté de l’emballage de votre carte mère, ainsi que sur l’autocollant placé en haut ou en bas de la carte mère elle-même. Dans un article séparé sur la page Facebook d’Asus, la société a ajouté un lien vers un outil qui vérifie si votre Z690 Hero est concerné par le problème en fonction de son numéro de série.

« À l’avenir, nous poursuivons notre inspection approfondie avec nos fournisseurs et nos clients pour identifier toutes les cartes mères ROG Maximus Z690 Hero potentiellement affectées sur le marché et nous travaillerons avec les agences gouvernementales compétentes sur un programme de remplacement », déclare Asus.