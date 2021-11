YouTuber arrêté pour agression présumée avec une arme mortelle

Un YouTuber controversé connu pour son art graphique a été arrêté fin octobre après avoir prétendument agressé quelqu’un avec une arme mortelle. Shadman, de son vrai nom Shaddai Prejean, a été arrêté le 26 octobre à Los Angeles, en Californie, et inculpé pour crime.

Pour le moment, les détails de l’incident qui a conduit à l’arrestation restent flous. Les dossiers déposés auprès des tribunaux supérieurs du comté de Los Angeles au palais de justice de Glendale et publiés sur UniCourt ont montré que Shadman avait été placé en garde à vue le mardi 26 octobre en vertu de l’article 245 (A) 1, qui porte des accusations d’agression avec une arme mortelle en vertu de la Californie. Code pénal. L’article 245 (A) 1 se lit comme suit : « Toute personne qui commet une agression contre la personne d’autrui avec une arme ou un instrument mortel autre qu’une arme à feu sera punie d’une peine d’emprisonnement dans la prison d’État pendant deux, trois ou quatre ans, ou dans une prison de comté pour une durée maximale d’un an, ou d’une amende ne dépassant pas dix mille dollars (10 000 $), ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement. »

On ne sait pas si Shadman reste en prison ou s’il a été libéré depuis. Sa première audience en rapport avec l’accusation est prévue pour le vendredi 19 novembre. Le YouTuber n’a pas publiquement évoqué son arrestation.

Connu en ligne sous le nom de Shadman, le YouTuber est une figure controversée depuis des années. Selon son profil IMDb, il a été expulsé de la F+F School for Art and Media Design de Zurich et surnommé « menace to society » avant de quitter la Suisse pour les États-Unis. qui le montrent dans un masque, mettant en vedette son artwotk sexuellement explicite. Il se spécialise dans le dessin d’illustrations pornographiques et d’art numérique et s’est bâti une clientèle pour ses personnages d’illustrations comme Elastigirl et de loli, une forme d’anime japonais sexuellement explicite et mettant en vedette des personnages de dessins animés mineurs. Ses œuvres ont suscité de nombreuses controverses, Sportskeeda notant qu’il a été qualifié de » prétendu pédophile » par certains en ligne. Au milieu de la controverse, Shadman a annoncé en 2019 qu’il cesserait de publier des loli et d’autres œuvres d’art pornographiques en ligne, citant le contrecoup généré par ses œuvres.

L’arrestation de Shadman fait suite à celle de l’artiste webcomic Chris Chan. Chan a été arrêtée en août et accusée d’inceste après la fuite d’un appel téléphonique affirmant qu’elle avait eu des relations sexuelles avec sa mère de 79 ans. Beaucoup de ceux en ligne ont établi des comparaisons entre les arrestations de Shadman et Chan en raison de leurs œuvres d’art sexuellement explicites.