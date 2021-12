YouTuber atteint 150 demandes de droits d’auteur pour des séquences animées éditées

Mark a certainement beaucoup de mangas. Capture d’écran : Totalement pas marqué

YouTuber Mark Fitzpatrick de Totally Not Mark s’est fait un nom avec ses vidéos de manga et d’anime sur YouTube. Ses critiques éditent ensemble des montages de tout ce qu’il critique ou critique pendant qu’il expose ses pensées en voix off. Mark dit que son utilisation du matériel protégé par le droit d’auteur est juste. Toei Animation, semble-t-il, n’est pas d’accord et a déposé des demandes de droits d’auteur sur 150 de ses vidéos.

« Au cours des dernières vingt-quatre heures, je suis resté assis dans l’incrédulité, le choc et le chagrin alors que le travail de ma vie m’a été injustement arraché », commence Mark dans sa vidéo de réponse à Toei et YouTube, qui, au moment de la rédaction , a plus de 400 000 vues.

Totally Not Mark est un YouTuber d’anime populaire, avec plus d’un demi-million d’abonnés. Il s’est concentré sur Dragon Ball, mais voici d’autres exemples de critiques de Mark :

« Il y a deux nuits, j’ai reçu un e-mail m’informant que quinze de mes vidéos avaient été revendiquées et bloquées par Toei Animation », poursuit Mark. « Une heure plus tard, ce nombre est passé à vingt-huit. Et quand je me suis réveillé ce matin, ça avait atteint un total de 150 vidéos que mon public ne peut plus voir et que je ne peux plus monétiser. Toutes les vidéos en question étaient pour Dragon Ball ou One Piece, que Toei anime toutes deux. Notez qu’une poignée de ces vidéos ne comportaient aucun clip d’anime, mais plutôt des explications sur la façon de dessiner.

Pour le contexte, Mark a expliqué que parce que lui et son équipe travaillent sur une vidéo par semaine, les 150 vidéos bloquées équivalent à près de trois ans de travail. « Et en conséquence, la principale source de revenus de mon entreprise a maintenant disparu », a déclaré Mark, ajoutant qu’il avait une famille à nourrir et des employés à s’occuper. Ce sont certainement des préoccupations valables et immédiates. De plus, selon Mark, Toei lui a apparemment demandé de faire du travail promotionnel pour eux dans le passé, ce qui rendrait les grèves d’autant plus alarmantes pour lui.

Dans sa réponse, Mark dit qu’il s’assure que lui et ses employés adhèrent à la politique concernant l’utilisation équitable et l’utilisation équitable telle que définie par YouTube, son propre pays et d’autres pays. C’est peut-être vrai ; cependant, la loi sur le droit d’auteur au Japon est… différente. Je ne suis pas avocat, mais comme l’a expliqué l’avocat Keiji Sugiyama lors d’une présentation à l’Université Fordham, la loi japonaise sur le droit d’auteur n’a pas de disposition générale sur l’utilisation équitable comme les États-Unis.

Au lieu de cela, le Japon a des droits moraux pour tout type de travail. Sugiyama note que même si la loi japonaise sur le droit d’auteur ne contient pas de disposition générale sur l’utilisation équitable, il existe certaines coupures légales pour permettre la parodie et l’utilisation privée, ainsi que pour les reproductions pour les écoles et les bibliothèques. Les reproductions citées dans des articles sur l’actualité sont également autorisées.

Selon Sugiyama, les droits moraux du Japon sont les suivants :

De l’art. 18

L’auteur a le droit d’offrir de mettre à la disposition du public son œuvre qui n’a pas encore été rendue publique. De l’art. 19

L’auteur a le droit de déterminer si son vrai nom ou son pseudonyme doit être indiqué comme nom d’auteur. De l’art. 20

L’auteur a le droit de préserver l’intégrité de son œuvre et de son titre contre toute déformation, mutilation ou autre modification contre son gré.

Le dernier point est important. Au Japon, l’auteur a un énorme contrôle sur la façon dont son travail est présenté. Donc, en théorie, si un auteur ne veut pas que son travail soit montré d’une certaine manière – disons, sur YouTube – alors, il aurait apparemment un statut légal au Japon pour le contester. En regardant de plus près la loi, il est évident que les auteurs ont un vaste contrôle sur la façon dont leur travail est reproduit, présenté, transmis, adapté et exposé.

Les droits du titulaire du droit d’auteur sont si forts au Japon qu’ils entravent souvent la réédition d’anciens jeux, c’est pourquoi la législation proposée a cherché à rectifier ce problème spécifique.

Quant à Mark, la question ici serait de savoir quel pays s’applique à la loi sur le droit d’auteur et la façon dont YouTube traite les réclamations relatives au droit d’auteur. Certains partisans de Mark disent que le système de droit d’auteur de la plate-forme vidéo est en panne. Peut-être qu’il a besoin d’une refonte, et peut-être qu’il devrait y avoir plus de latitude pour les créateurs YouTube.

« L’absence de disposition sur l’utilisation équitable rend l’interprétation de la [Japanese Copyright] Agir de manière très rigide », explique l’avocat Sugiyama, « et peut parfois conduire à des résultats injustes. »