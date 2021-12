YouTuber Cody Ko est fiancé à sa petite amie Kelsey Kreppel

C’est officiel!

Cody Ko est engagé à Kelsey kreppel après avoir fréquenté pendant plus de quatre ans. Le YouTuber et animateur du podcast Tiny Meat Gang a partagé la nouvelle de ses fiançailles sur Instagram, sous-titrant une photo de lui à genoux : « Hier était une belle journée parfaite. Merci d’avoir fait de moi le gars le plus heureux du monde @kelseykreppel. »

Kelsey a fait sa propre annonce sur Instagram : « Je n’ai jamais été aussi sûre de rien. J’ai hâte de passer une éternité à sourire avec toi .: »

La nouvelle de leur engagement a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté YouTube, avec Chris Klemens, Emma chambellan et plus de stars félicitant le couple.

Emma a commenté, « YASSS CODAY ET KELSAYYYY », et le musicien Finneas ajouté, « AWWWWWW TELLEMENT HEUREUX POUR VOUS LES GARS !! »

Sur Instagram de Kelsey, la petite amie de Finneas Claudia Sulewski s’est exclamé « tellement heureux pour vous deux !!!!! »