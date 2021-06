YouTuber construit un ordinateur de poche personnalisé avec macOS Big Sur installé

Pouvoir installer macOS sur des ordinateurs non Mac n’est pas vraiment nouveau grâce au processus Hackintosh, mais un YouTuber a décidé de mettre le système d’exploitation d’Apple sur une machine plutôt inhabituelle. Ike T. Sanglay Jr. a construit un petit PC de poche qui exécute la version Intel de macOS Big Sur, la dernière disponible actuellement pour les utilisateurs.

Le matériel interne, comme on peut s’y attendre, n’est pas vraiment incroyable, mais il s’agit toujours de matériel PC dans un petit appareil. Ike a utilisé un LattePanda Alpha SBC (ordinateur monocarte) avec un processeur Intel Core m3, 8 Go de RAM, un SSD de 240 Go et un microcontrôleur Arduino Leonardo.

Pour tout assembler avec l’écran, le clavier et tous les câbles, le YouTuber a utilisé un boîtier spécial imprimé en 3D. Il y a aussi un seul ventilateur à l’intérieur pour garder tout au frais – parce que, vous savez, il fonctionne sur un processeur Intel. Une fois le matériel prêt, l’étape suivante consistait à installer macOS Big Sur comme avec n’importe quel autre PC Hackintosh.

Ike a démarré avec succès le PC de poche personnalisé dans macOS, mais malheureusement, comme l’a noté The Verge, le YouTuber n’a pas montré beaucoup de détails sur la façon dont le système fonctionne dessus. Cela peut être dû au fait que certaines choses ne semblent pas fonctionner correctement (comme l’indicateur de batterie), mais au moins Ike a prouvé que Big Sur fonctionne sur cette machine.

Sanglay démarre finalement la chose, et bien sûr, macOS Big Sur est là. L’indicateur de batterie ne semble pas fonctionner, mais l’interface semble par ailleurs pleinement opérationnelle dans les images limitées que nous voyons.

Bien sûr, il n’y a pas beaucoup d’utilisation pratique pour un PC de poche exécutant macOS avec des fonctionnalités limitées, mais le YouTuber reconnaît qu’il l’a fait juste pour le plaisir.

En outre, il est assez intéressant de voir comment le matériel informatique a évolué au point où il peut être installé dans des appareils plus petits, comme un ordinateur de poche ou même un iPad (qui, honnêtement, devrait pouvoir exécuter macOS à ce stade).

