YouTuber Designs Adaptateur de contrôleur PS5 à une main imprimé en 3D

Attention M. Shakedown, le changement de style dans Yakuza 0 est devenu plus accessible. Gif : Akaki Kuumeri

Alors que l’industrie des jeux a récemment fait d’excellents pas en avant en termes d’accessibilité, un domaine qui a encore du chemin à parcourir est la reconnaissance des besoins des personnes à mobilité réduite. Surtout quand il s’agit de PlayStation. Heureusement, la communauté s’intensifie, grâce à des idées innovantes comme cet adaptateur de contrôleur imprimé en 3D, permettant un gameplay PlayStation 5 à une main.

YouTuber Akaki Kuumeri a conçu un adaptateur pour le contrôleur PS5 qui permet aux joueurs d’utiliser le DualSense d’une seule main. La conception de l’adaptateur de contrôleur PS5 a été conçue dans le cadre de The Controller Project, un concours en ligne organisé par PrusaPrinters, dans le but de concevoir des pièces jointes non destructives aux contrôleurs de jeu pour les personnes handicapées.

Kuumeri a publié une vidéo YouTube montrant comment son adaptateur de contrôleur PS5 fonctionne en action tout en jouant à Rocket League, Yakuza 0 et Grand Theft Auto V. À l’aide de la «chaussure en caoutchouc» au bas du contrôleur qui l’équilibre, l’adaptateur de Kuumeri peut déplacer la gauche le pouce, reflétant le mouvement de rotation que la main gauche créerait pour déplacer un personnage à l’écran, tandis que le contrôleur repose sur n’importe quelle surface. Cela pourrait être un bureau, le bras d’une chaise ou la cuisse gauche du joueur. (Une version inversée permet de l’utiliser de l’autre côté du contrôleur.)

Les boutons d’épaule de la manette PS5 sont migrés vers la droite grâce à l’adaptateur, ce qui permet de maintenir enfoncé L2 (traditionnellement le bouton de visée dans les jeux de tir) en même temps que d’appuyer sur R2 pour tirer. Ce mouvement de griffe Monster Hunter-esque impliquera l’étirement généreux de l’index pour retirer.

Pour compenser la perte du pavé directionnel du contrôleur DualSense, Kuumeri a construit un autre module complémentaire facilement clipsable à son adaptateur qui fixe le d-pad sur le dessus des boutons du visage, en cascade. Alors qu’il tentait de manœuvrer sa voiture dans Rocket League, Kuumeri a admis que cet add-on est « un peu lourd » et a suggéré que les joueurs peuvent le laisser de côté s’ils le souhaitent.

Il suffit désormais d’une seule personne pour jouer à It Takes Two grâce au mod contrôleur. Capture d’écran : Akaki Kuumeri

« Avec cela, vous pouvez jouer à vos jeux préférés à une main. Je l’ai surtout fait pour pouvoir jouer à It Takes Two », a-t-il déclaré, démontrant comment il peut jouer seul au jeu à deux joueurs, avec deux manettes moddées à une main.

Kuumeri a été inspiré pour créer des mods de contrôleur après avoir vu les mods à une main de Ben Heckendorn, un réparateur en ligne et constructeur d’électronique.

« J’ai eu cette idée de reproduire certaines de ces fonctions avec juste un morceau de plastique encliquetable », explique Kuumeri dans la vidéo.

La fixation du d-pad sur l’adaptateur PS5 à une main est « un peu lourde ». Capture d’écran : Akaki Kuumeri

Pour ajouter encore aux possibilités accessibles de son adaptateur, Kuumeri a posté un lien dans la description de sa vidéo YouTube pour que les gens puissent imprimer en 3D leur propre version. Si les gens ont besoin d’une version pour gaucher, tout ce qu’ils ont à faire est d’imprimer en 3D une version en miroir, que Kuumeri montre comment assembler.

Microsoft a déjà fait de grands progrès dans ce domaine, avec la manette Xbox Adaptive Controller. Alors que Sony a pris du retard dans le jeu en ce qui concerne la sortie de son propre contrôleur adaptatif officiel, il est cool de voir les joueurs prendre l’initiative de la construction et des plans téléchargeables gratuitement pour les modifications d’accessibilité.