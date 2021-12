YouTuber envoie des AirTags en Corée du Nord pour tester les demandes d’expédition de DHL

Jonathan de la chaîne YouTube Megalag a déjà attiré l’attention d’Internet lorsqu’il a utilisé le tracker AirTag d’Apple pour suivre les colis envoyés en Corée du Nord, Elon Musk et le PDG d’Apple Tim Cook (ce dernier lui a été renvoyé avec une lettre). Les AirTags envoyés en Corée du Nord n’ont pas pu être livrés, ce qui l’a incité à réessayer afin de comprendre pourquoi.

Quiconque commande des colis en ligne ou expédie des colis a souvent eu affaire à un colis manquant ou à un échec de livraison, mais ces colis n’étaient probablement pas destinés à la Corée du Nord.

Jonathan a commencé ce voyage sur sa chaîne YouTube en mai afin de tester à quel point les AirTags fonctionnaient pour suivre les colis envoyés à l’étranger. Afin de tester cela, il a utilisé DHL pour envoyer des AirTags d’Allemagne à Elon Musk, Tim Cook et la Corée du Nord. Les AirTags fonctionnaient étonnamment bien, recueillant même des informations de localisation en vol dans un avion cargo.

Alors que l’AirTag envoyé à Cook a réussi à atteindre sa destination prévue et a été renvoyé avec une lettre, les AirTags à destination de la Corée du Nord se sont retrouvés bloqués dans un aéroport allemand, en Corée du Sud et à Pékin.

Dans sa dernière vidéo, en plus de l’envoi d’un autre AirTag en Corée du Nord, il a récupéré l’un des premiers colis à destination du pays.

Après avoir reçu des lettres identiques indiquant que les colis (dont il avait l’emplacement actuel) avaient été perdus malgré une enquête et que les colis avaient été retrouvés plus tard, il a supposé que cela pourrait être dû au fait que DHL trouve plus rentable de simplement payer les clients plutôt que que de rechercher réellement les éléments manquants. Découvrez sa vidéo ci-dessous.

Bien que ce ne soit pas pratique pour chaque colis que vous envoyez, peut-être que l’envoi d’un AirTag à 29 $ avec des colis plus chers peut constituer une sorte d’assurance supplémentaire, ou du moins, une certaine tranquillité d’esprit, en particulier lors de l’envoi de cadeaux en cette période des fêtes.

