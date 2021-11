YouTuber Hannah Witton annonce qu’elle est enceinte de son premier enfant

Hannah a partagé son parcours de fertilité en ligne avec ses fans (Photo : Instagram/Hannah Witton/.)

La YouTubeuse et éducatrice sexuelle Hannah Witton a annoncé aujourd’hui à ses fans qu’elle était enceinte de son premier enfant.

La personnalité des médias sociaux a publié la nouvelle sur son Instagram et Twitter à côté d’une série de photos d’elle et de son partenaire Dan posant avec un scan du petit.

« Je n’arrive pas à croire que je poste ça… Dan et moi attendons un bébé l’année prochaine ! » elle a commencé son poste.

«Je suis actuellement enceinte de 15 semaines et les 2 derniers mois ont été RUGUEUX. Je suis toujours aux prises avec de la fatigue et des nausées mais (je pense/j’espère) le pire est passé.

« Nous sommes si heureux ! Ce fut un tel choc, après un an d’essais, nous ne nous attendions pas du tout à cela !’ a ajouté Hannah en confirmant que « Bébé est attendu pour fin avril ! »

Beaucoup de ses amis et collègues de YouTube ont profité de ses commentaires pour la féliciter.

Hannah est connue pour faire des vidéos sur le sexe et les relations (Photo : Instagram/Hannah Witton)

La chanteuse Dodie a exprimé son enthousiasme en écrivant « YEYEYEEEE » tandis que Carrie Hope Fletcher a commenté « Félicitations !!!! »

Jack Edwards a également ajouté: « OMG OMG OMG OMG OMG OMG IM SO F ** KING HAPPY FOR YOU AHHHHH »

Hazel Hayes a également écrit « ÉNORMES FÉLICITATIONS HANNAH ! » tandis que la YouTubeuse américaine Sierra Schultzzie, qui vient de donner naissance à son premier enfant, a commenté : « YAY !! oh mon Dieu Hannah, tellement contente pour toi ! Vous allez tous être des parents formidables. Toutes nos félicitations!’

Hannah a partagé son parcours de fertilité sur sa chaîne YouTube (Photo : Instagram/Hannah Witton)

Hannah a partagé son parcours en essayant de tomber enceinte sur sa chaîne YouTube dans une série de vidéos intitulée The Hormone Diaries.

Alors que la première série se concentrait sur son abandon de la pilule contraceptive, redécouvrant ses règles après sept ans et décidant finalement d’avoir un DIU, la deuxième série a commencé avec sa décision de retirer son serpentin et de commencer à essayer d’avoir un bébé.

Dans la série, Hannah a expliqué aux téléspectateurs comment suivre l’ovulation et garder le sexe amusant tout en essayant de concevoir.

Elle a également été très franche au sujet de ses problèmes de fertilité après avoir essayé pendant un an, du processus d’orientation vers une clinique de fertilité et de la façon dont sa santé et son handicap pourraient affecter sa capacité à concevoir.

Hannah a révélé que son bébé était attendu pour avril prochain (Photo : Instagram/Hannah Witton)

Hannah souffre de colite ulcéreuse et a dû subir une intervention chirurgicale en 2018 pour retirer une partie de ses intestins, ce qui lui a laissé une stomie.

Dans sa dernière vidéo mettant les fans au courant de son parcours de grossesse, publiée le mois dernier, Hannah racontait les événements d’août dernier alors qu’elle essayait encore de concevoir.

En voyant qu’elle a maintenant admis qu’elle était enceinte depuis quelques mois, il est probable que dans sa prochaine vidéo de la série, elle partagera le moment qu’elle a découvert avec ses fans.

