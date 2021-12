YouTuber Hikakin a acheté la collaboration Gucci Xbox Series X à 10 000 $

Gucci, Gucci, Goo.Capture d’écran : HIkakin TV/YouTube

Avec plus de 10 millions d’abonnés, Hikakin est le plus grand YouTuber du Japon. Il s’est récemment acheté une Xbox Series X conçue par Gucci à 10 000 $. Je ne sais pas ce qui est le plus étonnant, qu’il ait acheté la Xbox Gucci ou n’importe quelle Xbox.

Le Japon a longtemps été un marché difficile pour Microsoft, mais récemment, cela a changé. Et maintenant, le plus grand YouTuber du Japon a acheté la collaboration Gucci super limitée et super chère Xbox Series X.

« J’aime Gucci », a déclaré Hikakin, vêtu d’une chemise Doraemon Gucci, dans l’intro de la vidéo de déballage. Selon le célèbre YouTuber, il voulait une Xbox, alors il a déboursé pour la console en disant: « J’ai acheté la collaboration Gucci Xbox qui a récemment fait des vagues sur les réseaux sociaux! » (La vidéo et sa description YouTube n’incluent pas de clause de non-responsabilité indiquant s’il s’agissait d’une promotion payante.)

Dans la vidéo de déballage, le YouTuber a montré l’énorme boîte en carton dans laquelle la console est arrivée. Hikakin, qui s’est fait un nom sur YouTube en battant le thème Super Mario, a enfilé des gants blancs pour ouvrir le coffre Gucci de marque « Xbox » et « Good Game », et retirer sa console.

Alors que le devant et les tailles de la Gucci Xbox Series X comportaient le monogramme GG, le dos ne le fait pas. Le câble HDMI et la prise ne sont pas non plus de la marque de la maison de couture italienne. Capture d’écran : Hikakin TV/YouTube

La Gucci Xbox de Hikakin est numéro 41 sur 100. « Je me demande qui a les 99 autres », a-t-il déclaré.

À l’intérieur du coffre du monogramme, la console et tous ses éléments, y compris les fiches et les contrôleurs, étaient emballés dans du papier coûteux. Hikakin a déclaré: « Je me demande si je peux remettre tout cela en place. » Qu’est-ce que cela pourrait signifier? Ah, oui, préfiguration…

Alors que Hikakin a déclaré qu’il voulait une Xbox, voici sa comparaison de la Gucci Xbox Series X avec le modèle standard. Peut-être en a-t-il aussi un régulier ? Capture d’écran : Hikakin TV/YouTube

« La Xbox est bonne, hein », a déclaré Hikakin alors qu’il jouait sur Apex Legends, Fortnite et Minecraft.

Mais en sortant la console du coffre, il avait semblé nerveux. Il a mentionné son inquiétude concernant l’utilisation de la nouvelle machine, disant qu’il ne voulait pas la casser. Il craignait également que la manette gauche ne ruine le motif à rayures Gucci de la manette. Pour lui, il ne semblait pas que cette console en édition limitée soit quelque chose à jouer, mais plutôt une rareté de jeu coûteuse à admirer.

« Je vais chérir ça », a déclaré le YouTuber. « Je vais le mettre [the Xbox] dans le coffre pour le ranger car je veux l’exposer dans le salon.

Peut-être l’affichera-t-il à côté de ses malles Supreme ? Capture d’écran : Hikakin TV/YouTube