Youtuber La Divaza fait la promotion des crypto-monnaies et de l’échange Binance

Youtuber La Divaza, avec plus de 2,5 millions d’abonnés sur son programme Radio Divaza, a fait la promotion de la crypto et de l’échange Binance dans son dernier épisode.

De plus en plus d’influenceurs se rapprochent des crypto-monnaies. En fait, cette même année, nous avons examiné que plusieurs comédiens vénézuéliens font de l’humour avec Bitcoin et crypto, ce qui indique que cet écosystème numérique atteint de nouveaux publics.

Désormais, l’influenceur et comédien vénézuélien Pedro Luis Joao Figueira, dit La Divaza, très populaire depuis des années sur YouTube et qui compte actuellement plus de 2,5 millions de followers sur son émission Radio Divaza, a diffusé un nouvel épisode sur celui qui en parle pour quelques-uns. minutes sur les crypto-monnaies, dans un parrainage de la bourse Binance.

Lui et son partenaire La Jose (un autre influenceur avec plus d’un million de followers), habillés en Cléopâtre, ont passé du temps de leur émission à parler de crypto et de Binance. Vous pouvez le voir à la minute 34:36, quand ils mettent en pause le programme habituel pour recommander “une application appelée Binance”, telle qu’introduite par La Divaza.

“J’aime Binance, je l’utilise trop”, dit La Jose, “c’est comme une banque, mais ce n’est pas une banque.”

« C’est un échange où vous pouvez acheter des crypto-monnaies : Bitcoin, Ethereum, Cardano », précise La Divaza aux inconnus et explique de manière très simple :

Bitcoin est quelque chose qui il y a 5 ans valait cent dollars, quelque chose comme ça et en ce moment il en vaut 46 000. Imaginez que vous ayez acheté un Bitcoin il y a 5 ans, maintenant vous auriez cela, na’guará, multiplié par 20 milliards.

« La José » ajoute : « Ce que je pense c’est : il faut investir son argent. Entrez et téléchargez sur Binance avec nos codes, il y a deux codes, La Divaza et La Jose ».

Évidemment, avec chaque abonné qui entre ses codes, ils auront un pourcentage de profit.

Les deux youtubeurs commencent à « se disputer », en jouant, pour savoir lequel des codes d’eux deux leurs followers choisiront.

“En plus, vous pouvez l’utiliser pour envoyer de l’argent à vos proches au Venezuela”, recommande La Divaza. Et avec La Jose, ils font un prétendu test de transfert d’argent rapide : 210 dollars qu’ils devaient l’un à l’autre.

Il convient de rappeler que Binance a rencontré des problèmes de réglementation dans certaines parties du monde, cependant, elle a pris des mesures telles que l’embauche d’un expert en conformité et les obligations d’enregistrement d’identité pour les nouveaux clients.

Sans aucun doute, avec l’embauche de publicité dans cet espace de La Divaza, l’échange cherche à atteindre un public très jeune et latino-américain, notamment vénézuélien.

Source : Youtube, archives

Rapport de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash