Youtuber parie 10 000 $ avec un physicien que son véhicule pourrait voyager deux fois plus vite que le vent lui-même et parvient ainsi à remporter le défi | La technologie

Muller, créateur de la chaîne Veritasium, aime déchirer de curieux concepts scientifiques pour ses plus de 10 millions d’abonnés. Ainsi, en mai, il a publié une vidéo sur un véhicule appelé Merle, qui fonctionne à l’énergie éolienne.

Créé par Rick Cavallero, un ancien ingénieur en aérospatiale, Blackbird est unique en ce qu’il peut défiler directement sous le vent plus vite que le vent lui-même pendant une période prolongée.

Tout marin qui se respecte peut dire qu’un navire peut le faire en zigzaguant ; c’est ce qu’on appelle virer. Mais l’idée qu’un véhicule puisse battre la brise en se déplaçant tout droit sous le vent, sans tourner, est très controversée.

« Je savais que c’était un problème qui allait à l’encontre du bon sens. Pour être honnête, quand je suis sorti pour piloter le navire, je ne comprenais même pas comment cela fonctionnait », a déclaré Muller à Business Insider.

Le Blackbird est tellement hors du commun et au-delà de toute logique que moins d’une semaine après que Muller a posté sa vidéo, le professeur de physique de l’UCLA Alexander Kusenko lui a envoyé un e-mail pour l’informer que la vidéo devait être fausse. Un tel véhicule enfreindrait les lois de la physique, a affirmé Kusenko.

“J’ai dit, écoutez, si vous ne le croyez pas, parions de l’argent”, dit Muller. Alors, il a proposé un pari de 10 000 dollars (environ 8 400 euros), sans imaginer que Kusenko l’accepterait.

Mais Kusenko a accepté, et dans les semaines qui ont suivi, les deux ont échangé des données et se sont disputés au sujet du Blackbird.

Ils ont même fait appel à plusieurs des plus grands noms de la science pour aider à décider qui avait raison, y compris Bill Nye et Neil de Grasse Tyson. Enfin, Muller a été victorieux.

“Je n’ai jamais pensé que je pouvais perdre”

Quelques jours après avoir suggéré le pari, dit Muller, Kusenko lui a envoyé un document avec les termes du pari. “Tout a toujours été irréfutable, je n’ai jamais cru que je pouvais perdre”, explique Muller.

Mais Kusenko était tout aussi sûr : “Grâce aux lois de la physique, je ne risque rien”Kusenko a déclaré au journal Vice le mois dernier. Cependant, le professeur n’a pas répondu à la demande de commentaires de Business Insider.

Kusenko a expliqué à Muller dans une présentation d’une heure pourquoi il était sûr que le youtuber avait été induit en erreur par une mauvaise science.

Le professeur a déclaré que Blackbird a très probablement profité des rafales de vent intermittentes qui ont aidé le véhicule à accélérer. Il a expliqué toutes ses objections sur une page de son blog UCLA, bien qu’elle ait depuis été supprimée.

Pour sa part, Muller a envoyé à Kusenko les données du test de conduite dans sa vidéo, qui a été filmée au lac El Mirage en Arizona. Au cours de ce trajet, le Blackbird a accéléré pendant plus de 2 minutes, un exploit qui serait impossible s’il dépendait de rafales de vent intermittentes.

Le véhicule a atteint une vitesse de 44 kilomètres par heure, avec un vent arrière de 16 kilomètres par heure.

Afin de fournir plus de données, j’ai téléchargé le clip brut de la course plus rapide que le vent pour @alexkusenko https://t.co/eUeoYSiDeINote : l’équipe de tournage utilise des jurons vers la fin parce qu’ils ne ‘ Je ne pense pas que je vais ralentir. Destiné à un public averti. pic.twitter.com/rv5p3e8oHJ – Derek Muller (@veritasium) 21 juin 2021

Muller a même engagé son partenaire YouTube, Xyla foxlin, pour construire un modèle de voiture similaire au Blackbird qui pourrait être testé sur un tapis roulant. Et bien sûr, Foxlin a prouvé que son modèle éolien pouvait aller plus vite que le vent.

Muller a documenté toutes ces allées et venues dans une vidéo de suivi (ci-dessous), qu’il a postée en juin. »Kusenko était très sûr d’avoir raison. Je voulais le rendre public », explique Muller.

Comment fonctionne Blackbird

En 2010, Google et Joby Energy ont parrainé Rick Cavallero et une équipe de collaborateurs de l’Université d’État de San José (États-Unis) pour créer Blackbird.

L’équipe a démontré que le véhicule pouvait se déplacer sous le vent 2,8 fois plus vite que la vitesse du vent, un record confirmé par la North American Land Sailing Association.

Le secret de Blackbird, explique Cavallero, est que une fois que le vent démarre le véhicule, ses roues commencent à faire tourner les pales de l’hélice, qui sont reliés aux lames par une chaîne. Ainsi, au fur et à mesure que le véhicule accélère, ses roues font tourner l’hélice de plus en plus vite.

Ainsi, les pales de l’hélice agissent à leur tour comme un ventilateur, poussant plus d’air derrière le voilier et le poussant vers l’avant.

“Je n’aurais jamais imaginé qu’une décennie plus tard, un professeur de physique continuerait à soutenir que c’est impossible”, déclare Cavallero.

Après 3 semaines de débat avec des va-et-vient, Kusenko a reconnu que le Blackbird pouvait aller un peu plus vite que le vent, mais a soutenu que ce n’était que pour de courtes périodes de temps.

Si une rafale de vent accélère le véhicule puis s’arrête rapidement, a-t-il déclaré, Blackbird semblera voyager plus vite que la vitesse actuelle du vent.

“La résolution de notre pari ce n’était pas aussi propre que prévu», déclare Muller. “Kusenko a laissé tomber les 10 000 $, restons-en là.”

Cavallero souhaitait également une plus grande reconnaissance des capacités de son véhicule. « Il a cédé sur un détail technique : que le véhicule se déplace temporairement légèrement plus vite que le vent », explique Cavallero à propos de Kusenko. “Je lui ai proposé un autre pari de 10 000 $, car sa technicité est totalement fausse, mais je sais que je n’aurai pas de ses nouvelles.”

Les 2 vidéos de Muller ont recueilli au moins 6,8 millions de vues et 41 000 commentaires chacune, beaucoup d’entre eux étant d’accord avec Kusenko qu’il est impossible pour le Blackbird d’aller plus vite que le vent.

Certains téléspectateurs ont même demandé au youtubeur s’il ferait des paris de suivi. “ça casse la cervelle de beaucoup de gens. Il est clair que Kusenko aussi ”, dit Muller.

Article original publié dans Business Insider Espagne