YouTuber qui a été tasé par Chuck Liddell est resté dans une « douleur paralysante » après un coup de pied au foie de l’ancien champion de l’UFC Luke Rockhold

Un YouTuber affirme qu’il a été laissé dans une « douleur paralysante » après avoir reçu une série de coups de pied ronds directement dans le foie de l’ancien champion de l’UFC Luke Rockhold.

Houston Jones a accepté de filmer une vidéo avec l’ancien champion du monde des poids moyens pour la chaîne YouTube de l’ancien où il résisterait à une punition brutale.

Rockhold était un botteur notoirement bon à son apogée

Cela consistait finalement à donner des coups de pied à la section médiane pour montrer sa durabilité contre un artiste martial mixte, ou du moins c’était l’intention.

Cependant, le vétéran Rockhold est réputé pour sa capacité dévastatrice à décrocher des coups de pied gauche avec une puissance et une précision effrayantes et a procédé à la chute de Jones presque instantanément après avoir atterri au bon endroit.

« Une fois que vous touchez le foie, une fois qu’il est blessé, il ne faut pas grand-chose pour le traverser et le pénétrer », a déclaré Rockhold dans la vidéo.

« Vous savez que vous l’avez blessé au foie, vous pouvez donc le voir s’effondrer et se briser et tout ce que vous avez à faire est de le toucher. [the liver]. «

La légende britannique Michael Bisping a ressenti toute la force du coup de pied gauche de Rockhold

Jones a été tristement célèbre par l’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC Chuck Liddell dans une vidéo plus tôt cette année et a admis qu’il préférait recevoir le traitement de choc vicieux utilisé par la police plutôt que de prendre un autre coup de pied.

« Je préférerais être taser », a-t-il déclaré. «C’est une douleur aiguë qui vous fait chavirer et vous demandez pourquoi cela s’est produit et quelles décisions vous avez choisies pour arriver à ce moment.

« Vous vous demandez « où ai-je mal tourné et/ou bien ? » Inutile de dire que je ne le recommande pas, mais c’est pourquoi je suis ici, vous êtes les bienvenus.