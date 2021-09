YouTuber troque votre Tesla contre un NFT !

in

Un YouTuber populaire, Dan Markham, a révélé qu’il avait troqué sa Tesla Roadster préférée contre un NFT unique. Un commerce équitable ?

Les NFT deviennent de plus en plus populaires chaque jour. Et des personnalités commencent à lancer leurs propres collections. Par exemple, Gary Vaynerchuk, un magnat des médias, a lancé sa collection NFT appelée VeeFriends.

Plus précisément, Dan Markham, le créateur de la chaîne YouTube “What’s Inside”, a échangé son Tesla Roadster contre un jeton non fongible (NFT).

Fait amusant, Dan Markham a laissé entendre qu’il prévoyait de rester avec la NFT. Pour accéder à une conférence exclusive pour les détenteurs de jetons VeeFriends.

Dan Markham a troqué sa voiture contre un NFT

Le créateur de la chaîne YouTube, aux 7 millions d’abonnés, a troqué sa Tesla Roadster, d’une valeur de 250 000 $, contre un jeton non consommable (NFT) d’un porc-épic positif épique.

«C’est une image pour une voiture. Vous obtenez clairement la meilleure partie de cette offre.

D’ailleurs, dans une vidéo postée le 15 septembre sur sa chaîne «What’s Inside Family». Dan Markham a échangé une Tesla Roadster bleue (qui, selon lui, pourrait bientôt valoir un quart de million de dollars) contre un jeton non consommable (NFT) d’un porc-épic positif.

En particulier, le NFT est le fruit du projet VeeFriends et appartient à Eli Burton. Artiste derrière le roman graphique, Les Aventures de Starman.

À cet égard, Dan Markham a exprimé dans l’une de ses vidéos YouTube sur la chaîne “What’s Inside Family”: “En regardant en arrière dans un an, deux ans, trois ans, cela pourrait être une décision monumentalement stupide. Mais cela pourrait aussi être une excellente décision.

De plus, il a ajouté : « Je pense que ces voitures ont beaucoup de valeur pendant longtemps. Et je crois aux NFT.

Une Tesla pour un NFT ?

Effectivement, l’échange a été confirmé par Eli Burton, un artiste à part entière qui avait auparavant prévu de vendre le NFT jusqu’à 100 000 $ avant de signer l’accord avec Markham.

«Je suis incroyablement reconnaissant envers Gary Vaynerchuk et la communauté VeeFriends. J’ai échangé mon porc-épic positif épique VeeFriends NFT contre la voiture de mes rêves, la Starman Tesla Roadster originale. Cela n’a été possible que grâce à VeeFriends. Je vous aime. Merci”.

En fait, les collectionneurs ont terminé l’échange et Dan Markham a remis les documents et les clés de la voiture Tesla à Eli Burton. Qui à son tour a cédé la propriété du NFT.

En guise de conclusion, Dan Markham a déclaré: “Il n’y a presque aucune différence dans la perspective de l’argent en l’ayant dans une voiture de collection ou dans un NFT de collection, il est toujours à collectionner.”

Enfin, ces changements vont-ils se poursuivre ? Seul le temps dira. Alors, échanger une Tesla contre une NFT était-il stupide ou une décision importante ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Benjamin Franklin : « N’anticipez pas les tribulations, ne craignez pas ce qui ne peut sûrement pas vous arriver. Vivez toujours dans une atmosphère d’optimisme.

